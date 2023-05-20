Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА

Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«У меня нет фаворита в этом матче. Играют на «Спартаке», да ещe и осталось всего три тура. Сейчас уже всe успокоилось. Думаю, что голы обязательно будут.

Надеюсь на открытый футбол. Смысл сейчас закрываться? Надо рисковать, бежать – осталось играть совсем немного.

Но, с другой стороны, «Рома» за два матча дважды ударила по воротам и вышла в финал Лиги Европы», – заявил Мостовой.

Дерби на «Открытие Банк Арене» состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга