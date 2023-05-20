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    Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА

    Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    «У меня нет фаворита в этом матче. Играют на «Спартаке», да ещe и осталось всего три тура. Сейчас уже всe успокоилось. Думаю, что голы обязательно будут.

    Надеюсь на открытый футбол. Смысл сейчас закрываться? Надо рисковать, бежать – осталось играть совсем немного.

    Но, с другой стороны, «Рома» за два матча дважды ударила по воротам и вышла в финал Лиги Европы», – заявил Мостовой.

    Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1850

      Suvorov51 28 минут назад

      Саша, дык там тренер сам не играл и не был царем, а вот тренер от Бога

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      Рейтинг: +1104

      SLADE2019 54 минуты назад

      Борьба за серебро вряд ли будет способствовать открытому футболу. Со стороны ЦСКА конечно. Спартак, к сожалению к другому футболу не приспособлен.

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