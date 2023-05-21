Почему «Спартак» и ЦСКА не любят друг друга

«Спартак» и ЦСКА – две самые популярные команды в России. Они же формируют самое жесткое и эмоциональное дерби страны. Но как оно появилось? И почему именно эти соперники проявляют друг к другу столько негативных эмоций?

Все началось с хоккея. В футболе ЦСКА не любили из-за административного ресурса

В советские годы главным соперником «Спартака» в футболе было киевское «Динамо». ЦСКА в тот момент не набрал статуса в футболе и был ведомственной командой. Зато в хоккее это был главный клуб страны. «Спартак» составлял ему здоровую конкуренцию. С 1960-го по 1988-й чемпионом СССР по хоккею 23 раза становился ЦСКА. Остальные победители – «Спартак» (четыре раза) и «Крылья Советов. При этом «Спартак» девять раз брал серебро и семь раз – бронзу. Соперничество и его дух пришло оттуда.

В то же время ЦСКА в футболе набирал игроков, которые были годны к службе в армии. Так, например, в ЦСКА в 1988-м попал Валерий Карпин. Сам Карпин вспоминал:

«В 18 лет меня забрали в армию по месту жительства в Эстонии. А через полгода службы в Прибалтийском военном округе отправили в Москву. Я не горел желанием ехать в ЦСКА и честно сказал об этом на турнире какому-то военному начальнику. А он: «Молодой человек, ты что-то не то сказал». «Меня поставили перед выбором: или ты останешься в ЦСКА, или мы тебя в Сибирь отправим – на самую крайнюю точку зэков охранять».

Были и примеры, когда ЦСКА забирал игроков прямо из «Спартака». Сергей Ольшанский провел в «Спартаке» шесть сезонов, после чего его забрали в армию и отправили в Хабаровск. Там он реально послужил в армии, немного поиграл за местный СКА, а потом его перевели в московский ЦСКА. Он позже говорил:

«Чья была идея послать меня на Камчатку? Бывшего министра обороны Гречко? Тарасова. Только его. Потом меня обманул. Но приказ отдавал Гречко. Причем было два приказа, взаимоисключающие. Один – поставить в строй, а второй – разрешить тренироваться. Втихаря тренировался. Жил я в домике у начальника физподготовки полка. Жена с детьми у него на материк уехали, дело к лету. Койку за мной в казарме сохранили, но туда почти не заглядывал. Никаких нарядов. Просили об одном: во время проверки быть в казарме. Я командочку там организовал, бегали. Все работу выпрашивал, чтоб не закиснуть. То дрова колол, то прыгал в длину. Допрыгался до того, что стал чемпионом Камчатской области. Должны были в Хабаровск послать на областные соревнования. Не пустили».

Один из основателей фанатского движения «Спартака» Анатолий Хафизов в интервью Sports.ru рассказывал про то время: «ЦСКА не любили почему – в те времена эта команда набиралась по повестке. В 1979-м, когда молодежная сборная стала финалистом чемпионата мира, они всю команду к себе забрали. Административный ресурс очень сильный».

ЦСКА и «Спартак» – это жесткие драки фанатов, которые начались еще в XX веке

В 90-е в стране только начало зарождаться фанатское движение. У многих команд были локальные фан-группы, но у «Спартака» была большая, потому уже тогда клуб приобрел статус «народной команды». У ЦСКА же движение появилось позже спартаковского. Бывший руководитель пресс-службы РФС, журналист и фанат Андрей Малосолов (умер 1 мая 2023 года) рассказывал об этом так:

«13 сентября 1975 года на матче со «Спартаком» появилась группа болельщиков ЦСКА, из всей атрибутики у них была лишь красная советская кожаная сумка с надписью ЦСКА. Только к концу года появились первые самопальные флаги и шарфики. У «Спартака» на тот момент все уже было. А с нашей стороны им противостояли молодые ребята, которые не имели ни серьезного опыта, ни силы. В результате чего часто происходили приезды болельщиков «Спартака» на наши матчи – на Песчанку, на «Динамо». И нашим приходилось не очень хорошо. Я знаю, что спартаковские идеологи утверждали, что до конца 80-х ЦСКА был так себе, какой-то хренью, а вот Киев – враг. Но я исследовал всю историю: многие люди, которые тогда ходили, рассказывали о больших противостояниях.

Они [фанаты ЦСКА, московского и киевского «Динамо»] были друзьями, но отвалились – сначала московские, потом киевские. Не выдержали высокомерного отношения. Я общался со стариками-динамиками, зенитовцами. Все отмечали, что основой общения со стороны «Спартака» был высокомерный взгляд: «Кто вы такие? Мы уже сила». Это естественный процесс при появлении конкуренции».

Массовые столкновения фанатов «Спартака» и ЦСКА начались примерно в то время. Со временем отношения между группировками начали накаляться. Драки и стычки происходили не только во время матчей, но и до и даже после встреч. Причем фанаты искали противников по всему городу и устраивали побоища, независящие от локации. Одно из самых популярных столкновений случилось 31 марта 2001 года.

В тот день «Спартак» обыграл ЦСКА с минимальным счетом 1:0, но Москва гудела от другого события – драки на «Китай городе», которая случилась еще до матча. Когда фанаты ЦСКА поднимались из метро, их встретила большая толпа фанатов «Спартака». Так началась драка. Фанатов «Спартака» было больше, потому что на выходе из метро были остановлены эскалаторы, не все фанаты ЦСКА успели подняться. Поэтому та часть, которая уже была на улице, была вынуждена отступить.

Один из фанатов ЦСКА вспоминал в сюжете «Спорт-Экспресса»:

«Спартаковцы нам достаточно неплохо начистили репу. Это достаточно редкое событие, учитывая то, что мы на тот момент были значительно сильнее их в околофутбольном плане. Но проблема в том, что на Китай-городе нас ждали, была засада. Из метро поднимались по отключенному эскалатору. Многие эскалатор прошли уже на последнем издыхании. Хотя спартаковцы не только из-за этого одержали победу. У нас была определенная недооценка противника. Мне кажется, большинство думало, что сможет разогнать оппонента одним своим видом и зарядами. А спартаковцы, наоборот, были настроены победить любой ценой».

Во время матча тоже была драка (в том числе и с ОМОН), и фанаты забрасывали поле фаерами. Вот новостные сюжеты о том дне:

Теперь немного статистики вокруг противостояния ЦСКА и «Спартака»

• Во всех турнирах «Спартак» и ЦСКА сыграли 197 матчей.

• 84 победы у «Спартака», 74 – у ЦСКА. 39 раз команды сыграли вничью.

• В этих встречах у «Спартака» было 327 забитых мячей, у ЦСКА – 290.

• В последних 10 матчах четыре раза выигрывал «Спартак», пять – ЦСКА, один раз случилась ничья.

Последний трансфер между командами произошел в сезоне-2015/16 – тогда на правах свободного агента из «Спартака» в ЦСКА перешел Роман Широков. Он объяснял трансфер так: «Изначально был настроен на переход в ЦСКА. Даже когда кто-то выходил [с предложениями], я сразу предупреждал, что буду ждать ЦСКА до последнего».

До Широкова очных трансферов между ЦСКА и «Спартаком» не было с сезона-1995/96.

Фото: Stupnikov Aleksander, Russian Look/Global Look Press