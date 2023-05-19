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    «Динамо» заинтересовано в приглашении тренера «Ариса»

    «Динамо» выбирает нового главного тренера, который сменит уволенного Славишу Йокановича.

    В московском клубе задумались о назначении Алексея Шпилевского из «Ариса».

    «Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина и впереди очень близка Лига чемпионов – супервызов для молодого тренера.

    «Динамо» же без еврокубков в любом случае, жаждет сиюминутного результата после провалов на юбилей, а Леша системный тренер, которому нужно терпение.

    Не уверен, что оно есть у динамовских боссов. Но решать ему», – написал в своем телеграм-канале комментатор Роман Нагучев.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Сообщалось, что клуб близок к договоренности с экс-тренером «Локомотива» Марко Николичем.
    • Сейчас столичную команду временно возглавляет Павел Алпатов.

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    Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5606

      neim 26 минут назад

      Чушь какая- то. Зачем ему уходить в Динамо если светят еврокубки с Арисом ?

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      Рейтинг: +1314

      Таврида > neim 10 минут назад

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