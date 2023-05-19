«Динамо» заинтересовано в приглашении тренера «Ариса»

«Динамо» выбирает нового главного тренера, который сменит уволенного Славишу Йокановича.

В московском клубе задумались о назначении Алексея Шпилевского из «Ариса».

«Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина и впереди очень близка Лига чемпионов – супервызов для молодого тренера.

«Динамо» же без еврокубков в любом случае, жаждет сиюминутного результата после провалов на юбилей, а Леша системный тренер, которому нужно терпение.

Не уверен, что оно есть у динамовских боссов. Но решать ему», – написал в своем телеграм-канале комментатор Роман Нагучев.