«Динамо» заинтересовано в приглашении тренера «Ариса»

«Динамо» выбирает нового главного тренера, который сменит уволенного Славишу Йокановича.
В московском клубе задумались о назначении Алексея Шпилевского из «Ариса».
«Алексей великолепно работает на Кипре, стал лучшим тренером, сделал лучшим Кокорина и впереди очень близка Лига чемпионов – супервызов для молодого тренера.
«Динамо» же без еврокубков в любом случае, жаждет сиюминутного результата после провалов на юбилей, а Леша системный тренер, которому нужно терпение.
Не уверен, что оно есть у динамовских боссов. Но решать ему», – написал в своем телеграм-канале комментатор Роман Нагучев.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
- Сообщалось, что клуб близок к договоренности с экс-тренером «Локомотива» Марко Николичем.
- Сейчас столичную команду временно возглавляет Павел Алпатов.
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева