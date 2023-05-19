«Они хиляки, что в них такого – забирайте!»: как тренер «Спартака» отпустил Миранчуков в «Локо»

Известный тренер Александр Пискарев рассказал, как братья Алексей и Антон Миранчуки перешли из «Спартака» в «Локомотив».

– Вы не поверите – у меня же в спартаковской академии и Миранчуки тренировались! Играли в составе постоянно. Антон – центрального хава, Лешка – левого. Худющие – с мизинец! Но «нарядненькие». Техничные, поляну видят. С изюминкой.

– По таланту они разные?

– Совершенно одинаковые. Очень одаренные. Просто позднего развития... Потом я ложусь с грыжей на операцию. Выхожу – как раз 60 лет исполняется. Меня из «Спартака» на пенсию выпроваживают: «Михалыч, давай...» Да ради бога, отвечаю. Написал заявление – и до свидания. Команду взял Бодров. А это ниже плинтуса!

– Он избавился от Миранчуков?

– А кто же? Сам кивает на Геннадия Морозова, который тогда был директором академии. Но я-то знаю – Бодров их отдал в «Локомотив». Вся ситуация разворачивалась при моем друге. Решающий разговор.

– Что за разговор?

– Бодров братьев не ставит: «Они хиляки, что в них такого...» Да, хиляки. Но голова-то светлая! Вот однажды прямо во время матча отец Миранчуков с тренером из «Локомотива» подходят к Бодрову.

Тренер этот говорит: «Раз не ставишь – отпусти!» Отец поддакивает. Бодров с матом – махнул рукой: «Да и *** с ними! Забирайте!» Фьють – и отдал.

– Как думаете, Бодров это сделал бескорыстно?

– Доказательств у меня нет. Слухи ходили разные. Зная его натуру – ничего не исключаю. Он мог все! Потом оправдывался: «Это не я, а Морозов их отдал». Еще чью-то фамилию приплел.

Антон Миранчук играет за «Локомотив».

Алексей Миранчук принадлежит «Аталанте» и играет в аренде за «Торино».

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