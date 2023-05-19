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    • «Они хиляки, что в них такого – забирайте!»: как тренер «Спартака» отпустил Миранчуков в «Локо»

    «Они хиляки, что в них такого – забирайте!»: как тренер «Спартака» отпустил Миранчуков в «Локо»

    Известный тренер Александр Пискарев рассказал, как братья Алексей и Антон Миранчуки перешли из «Спартака» в «Локомотив».

    – Вы не поверите – у меня же в спартаковской академии и Миранчуки тренировались! Играли в составе постоянно. Антон – центрального хава, Лешка – левого. Худющие – с мизинец! Но «нарядненькие». Техничные, поляну видят. С изюминкой.

    – По таланту они разные?

    – Совершенно одинаковые. Очень одаренные. Просто позднего развития... Потом я ложусь с грыжей на операцию. Выхожу – как раз 60 лет исполняется. Меня из «Спартака» на пенсию выпроваживают: «Михалыч, давай...» Да ради бога, отвечаю. Написал заявление – и до свидания. Команду взял Бодров. А это ниже плинтуса!

    – Он избавился от Миранчуков?

    – А кто же? Сам кивает на Геннадия Морозова, который тогда был директором академии. Но я-то знаю – Бодров их отдал в «Локомотив». Вся ситуация разворачивалась при моем друге. Решающий разговор.

    – Что за разговор?

    – Бодров братьев не ставит: «Они хиляки, что в них такого...» Да, хиляки. Но голова-то светлая! Вот однажды прямо во время матча отец Миранчуков с тренером из «Локомотива» подходят к Бодрову.

    Тренер этот говорит: «Раз не ставишь – отпусти!» Отец поддакивает. Бодров с матом – махнул рукой: «Да и *** с ними! Забирайте!» Фьють – и отдал.

    – Как думаете, Бодров это сделал бескорыстно?

    – Доказательств у меня нет. Слухи ходили разные. Зная его натуру – ничего не исключаю. Он мог все! Потом оправдывался: «Это не я, а Морозов их отдал». Еще чью-то фамилию приплел.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6347

      rash1959 2 часа назад

      Ну да, мастера, пенальти левые колотить.

      0
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      Рейтинг: +33775

      zra78 > rash1959 49 минут назад

      А почему ты обсираешь игроков чужой команды? А сам виришишь как ****** когда болелы Зенита, ЦСКА говорят про игроков Спартака

      1
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      Рейтинг: +4820

      fakeid 4 часа назад

      а что такого особенного в них? уже почти по 28 лет - и ничего особо не достигли, кроме чемпионства 100 лет назад. топ-клубы европы в очереди не выстраивались.

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      Рейтинг: +285

      RedMaksim97 > fakeid 3 часа назад

      Они до сих пор в статусе подающих надежд

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      Рейтинг: +7080

      Красногорск_Фан > fakeid 3 часа назад

      Надо будет запомнить эту фразу про ничего особенного в чемпионстве при обсуждении шампиоьонства зенита. Они решали и сейчас иногда решают во многих матчах исход. А при ЮПС были одними из ключевых игроков. Кроме того они выросли в Локомотиве и стали своими. это еще более важно пока один не свинтил сначала полировать лавку затем играть в третьесортном итальянском клубе . Правда называет это развитием.

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      Рейтинг: +33775

      zra78 > Красногорск_Фан 52 минуты назад

      Меня тоже удивила высказывание этого персонажа)))

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      Рейтинг: +9801

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Абсолютно средние , серые футболисты !

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