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    • Лига чемпионов. «Интер» победил «Милан» (1:0) и вышел в финал турнира

    Лига чемпионов. «Интер» победил «Милан» (1:0) и вышел в финал турнира

    «Интер» победил «Милан» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

    Единственный гол на 74-й минуте забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

    Команда Симоне Индзаги победила «Милан» с общим счетом 3:0.

    «Интер» впервые с сезона-2009/10 вышел в финал Лиги чемпионов. Тогда итальянский клуб выиграл турнир, обыграв в решающем матче «Баварию» (2:0).

    Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

    Интер (Италия) – Милан (Италия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Мартинес, 74.

    Первый матч: 2:0.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    16.05.2023 23:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4325

      mutabor0992 6 минут назад

      Милан унылое гЭ!Как они до полуфинала дошли ХЗ?

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