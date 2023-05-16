Милан унылое гЭ!Как они до полуфинала дошли ХЗ?
«Интер» победил «Милан» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Единственный гол на 74-й минуте забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.
Команда Симоне Индзаги победила «Милан» с общим счетом 3:0.
«Интер» впервые с сезона-2009/10 вышел в финал Лиги чемпионов. Тогда итальянский клуб выиграл турнир, обыграв в решающем матче «Баварию» (2:0).
Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч
Интер (Италия) – Милан (Италия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Мартинес, 74.
Первый матч: 2:0.