«Интер» победил «Милан» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Единственный гол на 74-й минуте забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Команда Симоне Индзаги победила «Милан» с общим счетом 3:0.

«Интер» впервые с сезона-2009/10 вышел в финал Лиги чемпионов. Тогда итальянский клуб выиграл турнир, обыграв в решающем матче «Баварию» (2:0).

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Интер (Италия) – Милан (Италия) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Мартинес, 74.

Первый матч: 2:0.

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