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    Шалимов назвал игроков «Динамо», которые деградировали

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов оценил результаты «Динамо» в этом сезоне.

    «Говорят о кризисе «Динамо», но я бы в целом сказал о том, что весна не получилась у Шварца в прошлом чемпионате, сейчас у Йокановича, есть проблемы у других иностранцев. Слишком непростая пауза, это разнится с тем, с чем коллеги сталкиваются у себя – пауза там короче.

    В то же время по «Динамо» скажу так – схема, расположение игроков такая же, как при Шварце. Да, есть потери – ушел Шиманьски, но ведь остался Захарян. И если Арсен в порядке, то позиция «десятки» – его. Он хороший игрок, который может играть намного сильнее, чем сейчас.

    На мой взгляд, довольно много футболистов в команде, которые не просто не прибавили, а деградировали – ощущение, что есть проблемы с тем, как мотивировать игроков. Не принимаю аргумент о том, что уехали иностранцы, и команда ослабла – есть Шунин, Тюкавин, Фомин, Смолов, Захарян, Гагнидзе – это хорошие футболисты, которые могут играть намного лучше, чем сейчас.

    Если команда в порядке, это место в тройке», – сказал Шалимов.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
    • После этого поражения клуб уволил Славишу Йокановича.

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    Источник: «РБ Спорт»

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