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    • Николич – о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу»

    Николич – о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу»

    Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Динамо».

    «Все, что я могу сказать по этому поводу – я действительно близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба будет решена в ближайшие 7-10 дней.

    Я, конечно, не могу назвать клуб, но могу сказал, что он не входит в топ-5. Однако, это клуб с большой историей и в сильной лиге. Но на данный момент договоренности нет», – сказал Николич венгерским СМИ.

    • Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
    • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
    • Славиша Йоканович был уволен из «Динамо» после поражения от «Ахмата» со счетом 0:3.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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