Николич – о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу»

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Динамо».

«Все, что я могу сказать по этому поводу – я действительно близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба будет решена в ближайшие 7-10 дней.

Я, конечно, не могу назвать клуб, но могу сказал, что он не входит в топ-5. Однако, это клуб с большой историей и в сильной лиге. Но на данный момент договоренности нет», – сказал Николич венгерским СМИ.