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    Николич считает, что ЦСКА преодолел спад в игре

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что его команда преодолела небольшой спад в игре, наступивший после матча со «Спартаком» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

    «До игры со «Спартаком», даже за две игры до «Спартака», у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры. Сейчас у нас снова игра идет. А когда она идет, я знаю, и результат будет», – сказал Николич.

    • В трех последующих матчах чемпионата после встречи с красно-белыми армейцы набрали четыре очка.
    • В 18‑м туре ЦСКА 8 декабря на выезде сыграет с «Факелом». Начало матча – в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.12.2024 10:58
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1733299565
    ...о, как!?) Сказал бы уже, что и не было ни какого спада, а взяли плановую паузу...
    Ответить
    bset
    1733300370
    После поражения от Факела: "Не, ну точно преодолел"
    Ответить
    Интерес
    1733300398
    Заявления,в отсутствии доказательств-лжесвидетельство,или клевета.На самого себя.
    Ответить
    RUSARM
    1733300988
    Ба ла бол!!!! Где игра идет? С рубином отскочили,повезло,проснись-ты бредишь!!!
    Ответить
    RUSARM
    1733301113
    Надо меньше светится в прессе игрокам и тренерам,вот тогда можно что то говорить- а так одни пустобрёхи!!
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    andr45
    1733308500
    А не поторопился ли со сроками Николич) Мне кажется, что после матча с «Факелом» можно будет сказать, что спад заканчивается.
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    Борис34684
    1733308685
    Ну да, ну да, все идёт хорошо, так было задумано.
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