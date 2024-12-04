Николич считает, что ЦСКА преодолел спад в игре

Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что его команда преодолела небольшой спад в игре, наступивший после матча со «Спартаком» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

«До игры со «Спартаком», даже за две игры до «Спартака», у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры. Сейчас у нас снова игра идет. А когда она идет, я знаю, и результат будет», – сказал Николич.