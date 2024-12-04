Николич считает, что ЦСКА преодолел спад в игре

Главный тренер ЦСКА Марко Николич считает, что его команда преодолела небольшой спад в игре, наступивший после матча со «Спартаком» (0:2) в 14-м туре РПЛ.
«До игры со «Спартаком», даже за две игры до «Спартака», у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры. Сейчас у нас снова игра идет. А когда она идет, я знаю, и результат будет», – сказал Николич.
- В трех последующих матчах чемпионата после встречи с красно-белыми армейцы набрали четыре очка.
- В 18‑м туре ЦСКА 8 декабря на выезде сыграет с «Факелом». Начало матча – в 16:30 по московскому времени.