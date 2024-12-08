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    Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Факелом»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич выразил удовлетворение игрой команды в гостевом матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:0).

    – Все ли получилось у ЦСКА из того, что вы задумывали?

    – Все было ожидаемым. Еще раз хочу отметить, что была прекрасная атмосфера на стадионе. Это настоящая футбольная атмосфера. В Воронеже люди ходят на стадион, и при болельщиках это уже другой футбол.

    Очень доволен победой. «Факел» долго никто не мог обыграть в Воронеже. Мы не допустили моментов у своих ворот. Самоотдача была на очень высоком уровне. Жаль, что только не удалось воспользоваться своими моментами и забить второй гол.

    Я доволен своими ребятами, взять три очка в Воронеже – это прекрасно. С победой мы уходим на зимнюю паузу.

    Также я хотел поблагодарить наших болельщиков, которых было много в Воронеже. Очень рад был их увидеть.

    – Почему получились два разных тайма в исполнении ЦСКА?

    – «Факел» стал больше прессинговать, во втором тайме уже была другая игра, но мы и это ожидали. Да, во втором тайме мы меньше уже владели мячом, но у нас было гораздо больше пространства для контратак.

    Во втором тайме у нас было больше шансов забить второй мяч, нежели в первом. Мы дотерпели и не допустили моментов у своих ворот, набрав важные три очка.

    • Единственный гол забил Тамерлан Мусаев на 13-й минуте.
    • ЦСКА с 31 очком занимает 6-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 баллов, а от «Краснодара» – 7, но «быки» провели на игру меньше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.12.2024 19:49
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    Комментарии (3)
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    Riot Zero
    1733679634
    Просто ты лысый чмошник привык так играть, забить 1 гол и удерживать счёт. С приходом Николича игры ЦСКА унылое зрелище. Я хоть и не люблю Федотова, но с ним ЦСКА смотрелся намного лучше.
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    RUSARM
    1733681690
    И это ему нравится? Я херею в этом зоопарке!!! Ехай науй довольный!!!
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    Красногвардейчик
    1733685186
    Кроме счёта...радости мало
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