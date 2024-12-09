Пятибратов сказал, в чем прибавил «Факел» за четыре месяца под его руководством

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) и выступлений команды в первой части сезона.

«В этой игре получилось не все, что мы хотели показать. Но здесь необходимо учитывать силу соперника – ЦСКА очень сильная команда с высоким уровнем игры. Нам не хватило агрессивности, но мы показали хороший футбол.

Не забывайте, что это всего лишь второе поражение из девяти матчей. Да, нам не хватает побед, но мы стремимся к этому и много работаем. Мы знаем, что нам нужно исправить. Клуб уже начал работать на трансферном рынке.

Я поблагодарил ребят за хорошую игру. За четыре месяца, что мы вместе работаем, они сильно прибавили во многих компонентах игры: стали лучше, организованнее и физически более подготовленными», – сказал Пятибратов.