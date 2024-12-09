Пятибратов сказал, в чем прибавил «Факел» за четыре месяца под его руководством

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1) и выступлений команды в первой части сезона.
«В этой игре получилось не все, что мы хотели показать. Но здесь необходимо учитывать силу соперника – ЦСКА очень сильная команда с высоким уровнем игры. Нам не хватило агрессивности, но мы показали хороший футбол.
Не забывайте, что это всего лишь второе поражение из девяти матчей. Да, нам не хватает побед, но мы стремимся к этому и много работаем. Мы знаем, что нам нужно исправить. Клуб уже начал работать на трансферном рынке.
Я поблагодарил ребят за хорошую игру. За четыре месяца, что мы вместе работаем, они сильно прибавили во многих компонентах игры: стали лучше, организованнее и физически более подготовленными», – сказал Пятибратов.
- 48-летний Пятибратов 13 августа возглавил «Факел» во второй раз в карьере.
- Под его руководством команда провела в РПЛ 14 матчей, одержала 2 победы при 7 ничьих и 5 поражениях. В Кубке России воронежцы сыграли при Пятибратове 5 встреч, одержали 1 победу и потерпели 4 поражения.
- «Факел» занимает 14-е место в чемпионате России с 14 очками. Команда опережает «Ахмат» на 1 очко.
- Ранее воронежский клуб объявил о переходе в команду зимой на правах свободного агента белорусского полузащитника Антона Ковалева, ранее игравшего за «Торпедо-БелАЗ».
- Нападающий Илья Васин ушел из «Факела» в «Кубань» на правах аренды. Также воронежцы сообщили о переходе хавбека Луки Багателии в аренду в ульяновскую «Волгу».