Николич ответил, находится ли ЦСКА в кризисе

Главный тренер ЦСКА Марко Николич не считает, что команда в кризисе.

В 17-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Рубином» (2:2).

В таблице ЦСКА идет 6-м.

Следующий соперник – «Факел» (8 декабря).

– Сравнивая это игру и матч, который был с «Рубином» четыре дня назад, можно сказать, что основной акцент на Кубок, а не чемпионат?

– Нельзя так сказать. Мне кажется, сегодня играли лучше, чем три дня назад. Я прагматичный тренер всю жизнь. Для меня превыше всего результат. Но надо и быстро восстанавливаться, иногда нужна ротация.

Сегодня у нас было больше моментов. Просто тогда игра пошла после наших голов, а сегодня не удалось быстро забить.

Кризиса у нас точно нет. Последние игры мы хорошо провели. Желание есть, моменты есть, бьемся. Пять голов забили за две игры, но могли еще десять.

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