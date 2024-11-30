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Николич ответил, находится ли ЦСКА в кризисе

30 ноября 2024, 21:19
6

Главный тренер ЦСКА Марко Николич не считает, что команда в кризисе.

  • В 17-м туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Рубином» (2:2).
  • В таблице ЦСКА идет 6-м.
  • Следующий соперник – «Факел» (8 декабря).

– Сравнивая это игру и матч, который был с «Рубином» четыре дня назад, можно сказать, что основной акцент на Кубок, а не чемпионат?

– Нельзя так сказать. Мне кажется, сегодня играли лучше, чем три дня назад. Я прагматичный тренер всю жизнь. Для меня превыше всего результат. Но надо и быстро восстанавливаться, иногда нужна ротация.

Сегодня у нас было больше моментов. Просто тогда игра пошла после наших голов, а сегодня не удалось быстро забить.

Кризиса у нас точно нет. Последние игры мы хорошо провели. Желание есть, моменты есть, бьемся. Пять голов забили за две игры, но могли еще десять.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Николич Марко
Комментарии (6)
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RUSARM
1732991240
Эх лысый,мог ли бы-а что не забили?? Ехай на хутор бабочек ловить,научился у федота отмазки лепить!!!
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saf05
1733001306
Ещё Факел вдует и порядок.
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Борис34684
1733006772
Как же ты надоел трепло лысое, Рахимов тебя развёл с кубковым матчем как лоха, играя запасным составом. Как небыло игры так и нет. Не понятно, что думает рукамиводство армейцев, не уж то не попрут зимой. У Лехи Березутского команда и то в разы лучше смотрелась.
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CSKA57
1733006912
Короче, кризиса нет! Все идет по плану! Основная задача - не вылететь в ФНЛ!
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neim
1733024381
В жопе он находится, а не в кризисе. И ничью с Рубином не вырвали, а просто отскочили, за 5 секунд до свистка, при игре против десятерых соперников !
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