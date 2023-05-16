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    • «Реал» готовит официальное предложение по самому дорогому игроку Англии

    «Реал» готовит официальное предложение по самому дорогому игроку Англии

    «Реал» в ближайшее время сделает дортмундской «Боруссии» официальное предложение по трансферу полузащитника Джуда Беллингема.

    По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» уже согласовал условия потенциального контракта с футболистом. Предложение «Боруссии» будет сделано после завершения чемпионской гонки в Бундеслиге.

    • Ожидается, что Беллингем заключит с «Реалом» контракт до 2029 года.
    • На него также претендуют топ-клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
    • 19-летний Джуд стоит 120 миллионов евро – самый дорогой футболист Англии.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfpouu 1 час назад

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