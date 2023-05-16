«Реал» готовит официальное предложение по самому дорогому игроку Англии

«Реал» в ближайшее время сделает дортмундской «Боруссии» официальное предложение по трансферу полузащитника Джуда Беллингема.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» уже согласовал условия потенциального контракта с футболистом. Предложение «Боруссии» будет сделано после завершения чемпионской гонки в Бундеслиге.