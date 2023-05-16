«Интер» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 34 (3,8 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 21

Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Голы забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Коэффициенты:

Победа «Интера» – 2.23

Ничья – 3.46

Победа «Милана» – 3.75

Прогноз на матч: победа «Интера»

Где смотреть матч Интер – Милан