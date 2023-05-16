«Интер» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Интер: Андре Онана – Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони – Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Дензел Дюмфрис – Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.
- Милан: Майк Меньян – Фикайо Томори, Симон Кьяер, Маттео Габбиа – Давиде Калабрия, Браим Диас, Сандро Тонали, Томмасо Побега, Тео Эрнандес – Оливье Жиру, Рафаэль Леау.
Судья: Клеман Тюрпен (Франция)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 34 (3,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Голы забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.
Коэффициенты:
- Победа «Интера» – 2.23
- Ничья – 3.46
- Победа «Милана» – 3.75
Прогноз на матч: победа «Интера»
Источник: «Бомбардир»