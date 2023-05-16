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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Интер» – «Милан»: полуфинал Лиги чемпионов, 16 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Интер» – «Милан»: полуфинал Лиги чемпионов, 16 мая 2023

    «Интер» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало – в 22:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 34 (3,8 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Голы забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

    Коэффициенты:

    • Победа «Интера» – 2.23
    • Ничья – 3.46
    • Победа «Милана» – 3.75

    Прогноз на матч: победа «Интера»

    Где смотреть матч Интер – Милан

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:42
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