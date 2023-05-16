«Интер» и «Милан» сыграют в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Первая игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Интера». Голы забили Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

Матч состоится во вторник, 16 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Интер» – фаворит ответного матча, коэффициент на их победу составляет 2,15. На выигрыш «Милана» можно поставить за 3,60. На ничью дают 3,50.

Прогноз на матч Интер – Милан