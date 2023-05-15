Тонали отреагировал на слова Индзаги о судье перед ответным полуфиналом ЛЧ

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали с юмором ответил на замечание главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.

«Друзья подсказали мне, что судья – француз, а в составе «Милана» четыре французских игрока... Но для нас это не проблема», – заявил Индзаги.

«Видимо, нам придется найти арбитра без национальности», – прокомментировал Тонали слова тренера «Интера».