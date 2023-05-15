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    • Тонали отреагировал на слова Индзаги о судье перед ответным полуфиналом ЛЧ

    Тонали отреагировал на слова Индзаги о судье перед ответным полуфиналом ЛЧ

    Полузащитник «Милана» Сандро Тонали с юмором ответил на замечание главного тренера «Интера» Симоне Индзаги.

    «Друзья подсказали мне, что судья – француз, а в составе «Милана» четыре французских игрока... Но для нас это не проблема», – заявил Индзаги.

    «Видимо, нам придется найти арбитра без национальности», – прокомментировал Тонали слова тренера «Интера».

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    Источник: Football Italia

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    15.05.2023 23:41
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