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    УЕФА назначил судей на ответные полуфиналы Лиги чемпионов

    Стало известно, кто обслужит ответные матчи 1/2 финала ЛЧ.

    «Интер» и «Милан» рассудит француз Клеман Турпен. Его помощники – Николя Дано, Бенжамен Паж, резервный рефери – Стефани Фраппар, VAR – Жером Брисар, AVAR – Бенуа Мийо.

    На игре «Манчестер Сити» и «Реала» будет работать поляк Шимон Марциняк. Его помощники – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич, резервный рефери – Иштван Ковач, VAR – Томаш Квятковски, AVAR – Бартош Франковски.

    • В первых полуфиналах «Интер» победил «Милан» (2:0), а «Реал» и «Сити» сыграли вничью (1:1).
    • Ответный матч в Милане состоится во вторник, в Манчестере – в среду.
    • Начало обеих игр – в 22:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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