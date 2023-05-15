УЕФА назначил судей на ответные полуфиналы Лиги чемпионов

Стало известно, кто обслужит ответные матчи 1/2 финала ЛЧ.
«Интер» и «Милан» рассудит француз Клеман Турпен. Его помощники – Николя Дано, Бенжамен Паж, резервный рефери – Стефани Фраппар, VAR – Жером Брисар, AVAR – Бенуа Мийо.
На игре «Манчестер Сити» и «Реала» будет работать поляк Шимон Марциняк. Его помощники – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич, резервный рефери – Иштван Ковач, VAR – Томаш Квятковски, AVAR – Бартош Франковски.
- В первых полуфиналах «Интер» победил «Милан» (2:0), а «Реал» и «Сити» сыграли вничью (1:1).
- Ответный матч в Милане состоится во вторник, в Манчестере – в среду.
- Начало обеих игр – в 22:00 мск.
Источник: сайт УЕФА