УЕФА назначил судей на ответные полуфиналы Лиги чемпионов

Стало известно, кто обслужит ответные матчи 1/2 финала ЛЧ.

«Интер» и «Милан» рассудит француз Клеман Турпен. Его помощники – Николя Дано, Бенжамен Паж, резервный рефери – Стефани Фраппар, VAR – Жером Брисар, AVAR – Бенуа Мийо.

На игре «Манчестер Сити» и «Реала» будет работать поляк Шимон Марциняк. Его помощники – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич, резервный рефери – Иштван Ковач, VAR – Томаш Квятковски, AVAR – Бартош Франковски.