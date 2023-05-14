«Зенит» красиво отпраздновал чемпионство: катался по Питеру в майках с двумя звездами. Кстати, а за какие заслуги их наносят в разных лигах

«Зенит» уже неделю как чемпион страны – пятое подряд золото он добыл еще в матче против «Спартака». Встреча с «Краснодорам» была праздничная, и после нее были массовые гуляния. Вот так отмечал победу «Зенит» и Санкт-Петербург:

Заметили отличительную особенность праздничной формы «Зенита»? Кроме золотого цвета, на ней есть две звезды.

Как в России клубы получают звезды после чемпионств?

Все просто – звезда за каждые пять чемпионств. У «Зенита» как раз 10 побед в чемпионатах страны. Одна – во времена СССР, девять – уже в России. Изначально РФС предлагал не учитывать победы в СССР, но в 2013 году легенды нашего футбола направили открытое письмо РФС с просьбой внести поправки в статью 9.12 и разрешить клубам учитывать победы в чемпионатах СССР для размещения звезды на форме. То письмо подписали Никита Симонян, Алексей Парамонов, Анатолий Исаев, Анатолий Ильин, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Федор Черенков, Сергей Родионов, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Гаврилов, Вячеслав Егорович, Сергей Шавло, Андрей Пятницкий.

Так вместе с советскими победами на формах некоторых команд столько звезд:

«Спартак» – четыре;

«Зенит» и «Динамо» – две;

ЦСКА тоже мог иметь две звезды, но он отказался от их нанесения в матчах РПЛ. Зато в еврокубках ЦСКА играет с двумя звездами на форме. Вот кадр из матча с «Реалом» в сезоне-2018/19:

Из других клубов РПЛ к звезде на форме ближе всего «Локомотив»: ему не хватает два чемпионства.

А как дела со звездами за титулы в других чемпионатах?

Вот так – в ведущих лигах:

АПЛ: к звездам там крайне спокойное отношения, никто не носит их на форме;

Бундеслига: одна звезда – за три победы в чемпионате, две – за пять, три – за 10, четыре звезды – за 20, пять звезд – за 30. «Бавария» играет с пятью звездами;

Серия А: звезды дают за десять чемпионств;

Примера: такое же отношение, как и в Англии;

Лига 1: нет четкой системы размещения звезд на форме – их можно наносить хоть за каждое чемпионство.

ФИФА еще в девяностые заявила, что порядок размещение звезд на форме клубов регулируется местными федерациями. В то же время клубы вправе отказаться от их нанесения, либо менять порядок в зависимости от турниров.

Фото: AFLO, dpa/Global Look Press, телеграм-канал «Зенита»