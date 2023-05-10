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    • Батчи из «Краснодара» ответил на вопрос о встрече с Путиным

    Батчи из «Краснодара» ответил на вопрос о встрече с Путиным

    Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи не против встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    «Я пока не думаю о получении российского гражданства, но все может быть, ха-ха. Хотел бы я встретиться с президентом России? Вот это вопрос, никогда не думал об этой возможности. Но кто знает, может быть, получится когда-то», – сказал Батчи.

    • У Батчи в сезоне 16 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
    • Анголец в «Краснодаре» с лета.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      kioperty 13 часов назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол просто в яндексе напиши запрос: кинг бол ру и переходи по первой ссылке (сайт работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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