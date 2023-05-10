Батчи из «Краснодара» ответил на вопрос о встрече с Путиным

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи не против встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«Я пока не думаю о получении российского гражданства, но все может быть, ха-ха. Хотел бы я встретиться с президентом России? Вот это вопрос, никогда не думал об этой возможности. Но кто знает, может быть, получится когда-то», – сказал Батчи.
- У Батчи в сезоне 16 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- Анголец в «Краснодаре» с лета.
- «Краснодар» идет в РПЛ 6-м.
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