Рианчо ответил, надо ли поставить Семаку памятник у «Газпром Арены»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о памятнике для главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Заслуживает ли Сергей Семак памятника у стадиона за пять чемпионств подряд? На мой взгляд, памятники ставят людям за выдающиеся достижения. В случае «Зенита» – это победа в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Но Семак с «Зенитом» пока не смог добиться больших успехов на международном уровне. Так что говорить о памятнике Семаку странно, он недостоин такого величия», – сказал Рианчо.

Семак в клубе с 2018 года.

При нем команда не финишировала в РПЛ ниже 1-го места.

Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением