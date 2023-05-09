Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рианчо ответил, надо ли поставить Семаку памятник у «Газпром Арены»

Рианчо ответил, надо ли поставить Семаку памятник у «Газпром Арены»

9 мая 2023, 18:41

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос о памятнике для главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Заслуживает ли Сергей Семак памятника у стадиона за пять чемпионств подряд? На мой взгляд, памятники ставят людям за выдающиеся достижения. В случае «Зенита» – это победа в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Но Семак с «Зенитом» пока не смог добиться больших успехов на международном уровне. Так что говорить о памятнике Семаку странно, он недостоин такого величия», – сказал Рианчо.

  • Семак в клубе с 2018 года.
  • При нем команда не финишировала в РПЛ ниже 1-го места.
  • Рианчо без работы с 2018 года, когда покинул «Спартак».

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом 1
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Семак Сергей Рианчо Рауль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
9
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
18
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+