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    Федотов оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак»

    Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

    «Большинство смотрит на ошибки арбитров, а я оцениваю шире и также обращаю внимание на их перемещение и позиции. В этом плане расстроил Кукуян.

    С одной стороны, порадовало, что не было драки, и я считаю, что Павел действительно вывез эту игру. Но с другой – по-судейски, по ключевым эпизодам и расположению его работа немного удручает. К этому матчу надо было подходить по-другому, а Кукуян, похоже, снизил требования к себе.

    Когда судьи получают такие игры, они должны работать по максимуму, вне зависимости от статуса. У Кукуяна я этого не увидел», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18246

      NewLife 43 минуты назад

      Федотов, какой же ты бздун, такой же, как и голубая помойка.

      0
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      Рейтинг: +14603

      Алексей З 1 час назад

      Общие слова.
      Оценки спорных моментов нет.
      Если уж питерец Лапочкин (8-16) и Аршавин ( в перерыве матча ) говорят , что это пенальти, то кто для гыгыгы-дблов больший авторитет ?
      Самое смешное , что Зенит по-любому стал бы чемпионом , но вы опять умудряетесь свой клуб измазать в дерьме и опустить репутацию ниже плинтуса.
      Вы считаете , что такие победы добавят вам болельщиков, скорее наоборот.

      3
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      Рейтинг: +1222

      кaстрюлька 2 часа назад

      А судьи кто ? Те, кто отказали в переносе матча и с детьми сыграли 10-1 ?
      Тьфу, мерзота ! Прокисшая сочинская моча затопила конюшню

      0
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 2 часа назад

      так укажи что не так четко и ясно чтобы никто не сомневался

      1
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      Рейтинг: +4680

      fakeid 2 часа назад

      кретин федотов уже просто не знает, к чему бы прикопаться.

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      Рейтинг: +14603

      Алексей З > fakeid 1 час назад

      Тогда уж и Аршавин , и Лапочкин , и Горский ( все питерцы) все кретины по твоему ???

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      Рейтинг: +10

      dfgyhhgghfj 2 часа назад

      Ну что парни, как там ваши ставки вчера? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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