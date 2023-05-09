Федотов оценил судейство в матче «Зенит» – «Спартак»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно стал чемпионом России.

Москвичи обратятся в ЭСК РФС по итогам встречи.

Игру обслуживал Павел Кукуян.

«Большинство смотрит на ошибки арбитров, а я оцениваю шире и также обращаю внимание на их перемещение и позиции. В этом плане расстроил Кукуян.

С одной стороны, порадовало, что не было драки, и я считаю, что Павел действительно вывез эту игру. Но с другой – по-судейски, по ключевым эпизодам и расположению его работа немного удручает. К этому матчу надо было подходить по-другому, а Кукуян, похоже, снизил требования к себе.

Когда судьи получают такие игры, они должны работать по максимуму, вне зависимости от статуса. У Кукуяна я этого не увидел», – сказал Федотов.

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