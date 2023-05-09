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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Манчестер Сити»: 1/2 финала Лиги чемпионов, 9 мая 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Манчестер Сити»: 1/2 финала Лиги чемпионов, 9 мая 2023

    «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Артур Диаш (Португалия)

    • Матчей в сезоне: 9
    • Желтые карточки: 32 (3,6 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Мадридцы в плей-офф прошли «Ливерпуль» и «Челси». «Сити» обыграл «РБ Лейпциг» и «Баварию».

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 3.36
    • Ничья – 3.80
    • Победа «Сити» – 2.26

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Реал – Манчестер Сити

    Источник: «Бомбардир»

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