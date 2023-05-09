«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Артур Диаш (Португалия)

Матчей в сезоне: 9

Желтые карточки: 32 (3,6 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 21

Мадридцы в плей-офф прошли «Ливерпуль» и «Челси». «Сити» обыграл «РБ Лейпциг» и «Баварию».

Коэффициенты:

Победа «Реала» – 3.36

Ничья – 3.80

Победа «Сити» – 2.26

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Реал – Манчестер Сити