«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Реал: Тибо Куртуа – Эдуардо Камавинга, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль – Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лука Модрич – Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Родриго Гоэс.
- Манчестер Сити: Эдерсон – Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Натан Аке – Джон Стоунс, Родри Эрнандес – Бернарду Силва, Кевин Де Брeйне, Илкай Гюндоган, Джек Грилиш – Эрлинг Холанд.
Судья: Артур Диаш (Португалия)
- Матчей в сезоне: 9
- Желтые карточки: 32 (3,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 21
Мадридцы в плей-офф прошли «Ливерпуль» и «Челси». «Сити» обыграл «РБ Лейпциг» и «Баварию».
Коэффициенты:
- Победа «Реала» – 3.36
- Ничья – 3.80
- Победа «Сити» – 2.26
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»