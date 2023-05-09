«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Мадридцы в плей-офф прошли «Ливерпуль» и «Челси». «Сити» обыграл «РБ Лейпциг» и «Баварию».
- Матч состоится во вторник, 9 мая.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 22:00 мск.
«Сити» – фаворит гостевого матча, коэффициент на их победу составляет 2,22. На выигрыш «Реала» можно поставить за 3,20. На ничью дают 3,80.
Источник: «Бомбардир»