Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Где смотреть матч «Реал» – «Манчестер Сити»: полуфинал Лиги чемпионов, 9 мая 2023

    Где смотреть матч «Реал» – «Манчестер Сити»: полуфинал Лиги чемпионов, 9 мая 2023

    «Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Знаешь, кто победит? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Мадридцы в плей-офф прошли «Ливерпуль» и «Челси». «Сити» обыграл «РБ Лейпциг» и «Баварию».

    • Матч состоится во вторник, 9 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Сити» – фаворит гостевого матча, коэффициент на их победу составляет 2,22. На выигрыш «Реала» можно поставить за 3,20. На ничью дают 3,80.

    Прогноз на матч Реал – Манчестер Сити

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 