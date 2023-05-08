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    • «Я бы в рот дал этой мамашке свисток – она бы обосралась через пять минут»: Быстров – о «болезни Заремы»

    «Я бы в рот дал этой мамашке свисток – она бы обосралась через пять минут»: Быстров – о «болезни Заремы»

    Владимир Быстров недоволен критикой Заремы Салиховой в адрес судей.

    Он считает, что высказывания жены Леонида Федуна плохо влияют на игроков «Спартака», а также с нее берут пример в детском футболе.

    «У «Спартака» болезнь Заремы. Когда Зарема постоянно намекает, что судья это просто... 13 на 11 играют и все вот это.

    Думаете на игроках это не отражается? Конечно, отражается. Они переносят настроения руководителей.

    Я сейчас занимаюсь немножко детьми и болезнь Заремы передалась даже мамашкам. Судья свистит и мамаша кричит: «Судья ***». Дети в шоке.

    Папаша рядом стоит: «Да не переживайте вы! Это судья все виноват!». Даже на детском уровне это все передается.

    Она постоянно ноет, это не идет на пользу. Даже на уровне малышей передается. Нет, чтобы стоять молчать.

    Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус – хорошо или плохо? Она бы обосралась через пять минут», – сказал Быстров.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    08.05.2023 21:15
    Комментарии52
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      Рейтинг: +1081

      SLADE2019 16 минут назад

      Пока будут такие персонажи, как Быстров, про футболистов будут всегда говорить, что было у отца два сына, один умный, а другой ..., он самый. Почему мамаша должна сама брать свисток и судить? Она на это не училась. А вот то, что даже в детском футболе безобразное судейство, вот об этом можно поговорить. Был недавно на детском турнире в Ставрополе. Вот откуда ноги растут судейства в РПЛ. Тихий ужас, доложу я вам.

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      Рейтинг: +8219

      nik55 1 час назад

      ты и без свистка обосрешься

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      Рейтинг: +2137

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Она привыкла брать в рот не свисток, а кожаную флейту. Эскортница одним словом.

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      Рейтинг: +4556

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Кто вообще Быстрову разрешил заниматься с детьми???

      1
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      Рейтинг: +5539

      ААМ 3 часа назад

      СПАМ - нынешний и славный Спатрак прошлого не имеют ничего общего, кроме формы.

      1
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      Рейтинг: +205

      Бригадный 4 часа назад

      Вовчик, хучь, и из Срамтака родом. Но, будучи вне свинарника, манер приличных на стороне чутка набрался. Очень аккуратен в словах. Нету слов типа "шлю..."-"лярв..." и т.п. Но это так. К слову.
      А проблему Вовчик обозначил очень верно. Салихова, сама того не понимая в силу собственной малообразованности и бескультурности, ведет деструктивную политику. Как в отношении клуба с погонялом "Срамтак". Так и в отношении тусовки гламурных подонков - фанатов этого клуба. И какой дурак продолжает считать "Срамтак" народным клубом? Это реально антинародный клуб, который является, по сути, карманной игрушкой олигархов нефтяных.

      1
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      Рейтинг: +1771

      Suvorov51 8 часов назад

      Да, все что вложили Вовчику в питерской помойке, сказывается через многие годы, если побывал в помойке питерской - это умственный калека навсегда, пример Рукаку, долго будет отходить от этого, жаль, что и Бакашка этим заболеет, ну правдо если не уйдет из помойки питерской

      3
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      Рейтинг: +9790

      САДЫЧОК 12 часов назад

      Прочитал.
      Пошлости нет.
      Сказал , всё верно !

      3
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      Рейтинг: +10773

      ivany4 12 часов назад

      Почему человек из системы зинита, или побывавшей в ней, становится мягко говоря деградантом. За примерами далеко ходить не надо - рукоблуд, вовчик-мудо*вончик, петрушка-аршавин, и т.д. Правда петрушка благородный персонаж, но бывают и исключения в виде аршавина.
      Интересно, что этот "специалист" сделал такого великого, что может судить обо всех и обо всем - яко бы профессионально, или как модно говорить, как эксперт. Один уже напророчил 3-1 и игру на одной половине поля. Пусть судье спасибо скажет, что дотянули до чемпионства болотных.

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      Рейтинг: +2612

      serglider > ivany4 9 часов назад

      Есть такая работа балаболить о футболе и о околофутбола, они за это бабосы получают)))

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      Рейтинг: +10773

      ivany4 > serglider 4 часа назад

      Хорошо бы чтоб их междусобойчик и не видно и не слышно было. А то ведь ни футбол посмотреть, ни новости почитать - кругом одни "эксперты".

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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka > ivany4 1 час назад

      Это свинёнок после перехода в спартак окончательно обмудачился .

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      Рейтинг: +863

      Solist345345 12 часов назад

      Фу, как грубо. В этом весь Быстров.

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