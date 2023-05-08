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  • «Я бы в рот дал этой мамашке свисток – она бы обосралась через пять минут»: Быстров – о «болезни Заремы»

«Я бы в рот дал этой мамашке свисток – она бы обосралась через пять минут»: Быстров – о «болезни Заремы»

8 мая 2023, 21:15
50

Владимир Быстров недоволен критикой Заремы Салиховой в адрес судей.

Он считает, что высказывания жены Леонида Федуна плохо влияют на игроков «Спартака», а также с нее берут пример в детском футболе.

«У «Спартака» болезнь Заремы. Когда Зарема постоянно намекает, что судья это просто... 13 на 11 играют и все вот это.

Думаете на игроках это не отражается? Конечно, отражается. Они переносят настроения руководителей.

Я сейчас занимаюсь немножко детьми и болезнь Заремы передалась даже мамашкам. Судья свистит и мамаша кричит: «Судья ***». Дети в шоке.

Папаша рядом стоит: «Да не переживайте вы! Это судья все виноват!». Даже на детском уровне это все передается.

Она постоянно ноет, это не идет на пользу. Даже на уровне малышей передается. Нет, чтобы стоять молчать.

Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус – хорошо или плохо? Она бы обосралась через пять минут», – сказал Быстров.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир Салихова Зарема
Комментарии (50)
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ScarlettOgusania
1683570390
Володька, ты своей жене в рот дай, глядишь - и обосрётся через 5 минут...
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Иван Петров 1986
1683570479
А они не виноваты, что у нас каждый матч в цирк превращается? Это тебе надо в рот почаще давать, чтобы умней становился.
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VVM1964
1683572685
И то правда - мне вот уже 58, а я с детства слышу выкрики в адрес судей, вот спасибо Быстрову, просветил кто во всем виноват, вот только не знал что Зареме уже столько лет стукнуло, а как сохранилась ! )))
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timon2401
1683573301
в большинстве своем Зарема говорит правдивые вещи, нежели чем всякие Быстровы и прочие эксперты очкующие что попрут их нах с газпромтв. а более они не кому и не надобны. вот и пытаются хоть что то сказать чтобы о них хоть тут помнили
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ziborock
1683575709
Зарема младше Быстрова! Вовка после того как от геев в Питере отхватил совсем сбрендил! А вообще хотелось бы узнать почему игроки Зенита в пьяном виде шастают возле гей-клубов?!)))
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NewLife
1683576651
Вопрос кто кому чего в рот дает, это тема интересная в контексте твоих походов по гей клубам. Давай без трусливого сослагательного наклонения - я бы дал.. и тд. Если можешь дать - дай, или не *изди.
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Solist345345
1683577118
Фу, как грубо. В этом весь Быстров.
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ivany4
1683577690
Почему человек из системы зинита, или побывавшей в ней, становится мягко говоря деградантом. За примерами далеко ходить не надо - рукоблуд, вовчик-мудо*вончик, петрушка-аршавин, и т.д. Правда петрушка благородный персонаж, но бывают и исключения в виде аршавина. Интересно, что этот "специалист" сделал такого великого, что может судить обо всех и обо всем - яко бы профессионально, или как модно говорить, как эксперт. Один уже напророчил 3-1 и игру на одной половине поля. Пусть судье спасибо скажет, что дотянули до чемпионства болотных.
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САДЫЧОК
1683578469
Прочитал. Пошлости нет. Сказал , всё верно !
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SLADE2019
1683621110
Пока будут такие персонажи, как Быстров, про футболистов будут всегда говорить, что было у отца два сына, один умный, а другой ..., он самый. Почему мамаша должна сама брать свисток и судить? Она на это не училась. А вот то, что даже в детском футболе безобразное судейство, вот об этом можно поговорить. Был недавно на детском турнире в Ставрополе. Вот откуда ноги растут судейства в РПЛ. Тихий ужас, доложу я вам.
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