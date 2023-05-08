«Я бы в рот дал этой мамашке свисток – она бы обосралась через пять минут»: Быстров – о «болезни Заремы»

Владимир Быстров недоволен критикой Заремы Салиховой в адрес судей.

Он считает, что высказывания жены Леонида Федуна плохо влияют на игроков «Спартака», а также с нее берут пример в детском футболе.

«У «Спартака» болезнь Заремы. Когда Зарема постоянно намекает, что судья это просто... 13 на 11 играют и все вот это.

Думаете на игроках это не отражается? Конечно, отражается. Они переносят настроения руководителей.

Я сейчас занимаюсь немножко детьми и болезнь Заремы передалась даже мамашкам. Судья свистит и мамаша кричит: «Судья ***». Дети в шоке.

Папаша рядом стоит: «Да не переживайте вы! Это судья все виноват!». Даже на детском уровне это все передается.

Она постоянно ноет, это не идет на пользу. Даже на уровне малышей передается. Нет, чтобы стоять молчать.

Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус – хорошо или плохо? Она бы обосралась через пять минут», – сказал Быстров.

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