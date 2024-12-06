Быстров выступил против женщин-судей

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров недоволен, что в футболе становится больше женщин-арбитров.

«Женщины-судьи? Естественно, они не успевают за мужским футболом. Это видно невооруженным взглядом. Если они – судьи из женского футбола, значит только его и должны судить. Им позволительно быть резервным судьей в мужском футболе, но никак не главным.

Может, настанет то время, когда женщины будут настолько физически готовы, что будут успевать за мужскими скоростями. А сейчас такого нет. Женщина в Европе судила один из финалов, и на это было смешно смотреть. Если бы ей в ухо не подсказывали, то она бы уже на 15 минуте не понимала в какую сторону свистеть», – сказал Быстров.