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    Быстров выступил против женщин-судей

    Бывший игрок сборной России Владимир Быстров недоволен, что в футболе становится больше женщин-арбитров.

    «Женщины-судьи? Естественно, они не успевают за мужским футболом. Это видно невооруженным взглядом. Если они – судьи из женского футбола, значит только его и должны судить. Им позволительно быть резервным судьей в мужском футболе, но никак не главным.

    Может, настанет то время, когда женщины будут настолько физически готовы, что будут успевать за мужскими скоростями. А сейчас такого нет. Женщина в Европе судила один из финалов, и на это было смешно смотреть. Если бы ей в ухо не подсказывали, то она бы уже на 15 минуте не понимала в какую сторону свистеть», – сказал Быстров.

    • Опыт Первой лиги и Фонбет Кубка России в качестве главного арбитра имеет сочинка Вера Опейкина.
    • Ею был недоволен главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов.
    • Женщины-судьи работают, в частности, в УПЛ.

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    Источник: Sport24

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    06.12.2024 22:49
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    Комментарии (1)
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    FCSpartakM
    1733558645
    а что, все судьи в хорошей форме и успевают? Безбородову полтинник вообще. Николаев жиробасом был
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