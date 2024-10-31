Быстров одним словом охарактеризовал возможный матч сборной России с полупрофессионалами из Брунея

Владимир Быстров высказался о том, что Бруней может прислать на товарищеский матч с Россией полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.

«Я тогда тоже могу выйти против сборной России. Сейчас в Дубае соберу ребят, тут есть неплохие. И можем тоже сыграть против сборной России. Думаю, прикольно будет.

Только нам нужны особые правила: обратные замены, 15 человек на поле и 3 вратаря. Шансов у нас не будет, но сыграть мы можем. Так что мы, сборная солянка, готовы.

С Брунеем тоже можем побороться. Честно, когда играем с такими сборными, это уже какое-то извращение над футболом», – заявил Быстров.