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    • «Проклятие Генича работает»: Журавель – о поражении «Ростова» от «Факела»

    «Проклятие Генича работает»: Журавель – о поражении «Ростова» от «Факела»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель связал поражение «Ростова» от «Факела» в 26-м туре РПЛ (0:2) с «проклятием» коллеги Константина Генича.

    • «Ростов» после матча 25-го тура против «Спартака» (1:1) предложил москвичам подарить Геничу очки, чтобы он лучше видел спорные эпизоды.

    «Конечно, Вадим Евсеев тут не при делах. Просто начало работать проклятие Генича!

    Смело высчитывайте, каким закончит «Ростов» при пяти поражениях», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    07.05.2023 11:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +58

      _ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!! 19 часов назад

      Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач:

      https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220
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      3

      1
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      Рейтинг: +128

      witalik 23 часа назад

      Между прочим, Факел - добротная играющая команда...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2223

      Красногвардейчик 23 часа назад

      И дай бог оно продолжится и в следующем сезоне

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18216

      NewLife 7 мая, 11:20

      +))

      2
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