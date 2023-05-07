«Проклятие Генича работает»: Журавель – о поражении «Ростова» от «Факела»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель связал поражение «Ростова» от «Факела» в 26-м туре РПЛ (0:2) с «проклятием» коллеги Константина Генича.

«Ростов» после матча 25-го тура против «Спартака» (1:1) предложил москвичам подарить Геничу очки, чтобы он лучше видел спорные эпизоды.

«Конечно, Вадим Евсеев тут не при делах. Просто начало работать проклятие Генича!

Смело высчитывайте, каким закончит «Ростов» при пяти поражениях», – написал Журавель.

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