Булыкин дал прогноз на топ-3 РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал топ-3 по итогам сезона РПЛ. Он не сомневается в чемпионстве «Зенита»
– Вопрос только в том, кто возьмет второе место. Мы видим, что «Ростов» в этой гонке выглядит не очень.
– Борьба за второе место продолжается. Кого можно назвать главным претендентом на серебро РПЛ?
– «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий.
- «Спартак» сегодня встретится с «Зенитом».
- ЦСКА примет «Оренбург».
- «Ростов» накануне уступил «Факелу» (0:2).
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Источник: «Спорт день за днем»