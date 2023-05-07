Булыкин дал прогноз на топ-3 РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал топ-3 по итогам сезона РПЛ. Он не сомневается в чемпионстве «Зенита»

– Вопрос только в том, кто возьмет второе место. Мы видим, что «Ростов» в этой гонке выглядит не очень.

– Борьба за второе место продолжается. Кого можно назвать главным претендентом на серебро РПЛ?

– «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий.

«Спартак» сегодня встретится с «Зенитом».

ЦСКА примет «Оренбург».

«Ростов» накануне уступил «Факелу» (0:2).

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