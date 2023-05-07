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    Булыкин дал прогноз на топ-3 РПЛ

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин спрогнозировал топ-3 по итогам сезона РПЛ. Он не сомневается в чемпионстве «Зенита»

    – Вопрос только в том, кто возьмет второе место. Мы видим, что «Ростов» в этой гонке выглядит не очень.

    – Борьба за второе место продолжается. Кого можно назвать главным претендентом на серебро РПЛ?

    – «Спартак» и ЦСКА. «Спартак» будет второй, ЦСКА – третий.

    • «Спартак» сегодня встретится с «Зенитом».
    • ЦСКА примет «Оренбург».
    • «Ростов» накануне уступил «Факелу» (0:2).

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.05.2023 01:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5592

      neim 7 мая, 02:03

      Ошибаешься Булыкин, вторым будет ЦСКА.

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