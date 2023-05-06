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    Радимов заподозрил «Химки» в намеренных удалениях

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поставил под сомнения удаления «Химок» в последних матчах.

    ​​«Это *** [капец]!

    Весенние «Химки» – главные поставщики «заходов» для тех, кто ставит на красные карточки в играх РПЛ. Жаниу Бикел удалился еще в первом тайме с «Ростовом», Виталий Лысцов начал разгром 0:6 своим удалением с «Краснодаром», и вот сейчас в игре с «Динамо» (0:1) красную схватил Мори Гбане.

    Скажу прямо: я сомневаюсь, что уже висящий на желтой игрок может так играть не нарочно. Это выглядит как абсолютно умышленное вредительство собственной команде. Любопытно, игроки «Химок» осведомлены о том, какие коэффициенты на их удаления в матчах РПЛ дают букмекеры? Глядя на их действия, создается впечатление, что не только знают, но и как-то на них ориентируются. Это невозможно доказать, но я отказываюсь верить, что это случайность и я не хочу, чтобы из людей делали дураков!

    Кто знает, какой был коэффициент на красную? Напишите в комментариях!

    А те, кто выступает за отмену лимита на легионеров, ответьте честно, вы таких легионеров хотите видеть в нашем чемпионате? Как по мне, так лучше пускай играют доморощенные игроки, чем такие легионеры, как в «Химках».

    А «Динамо», несмотря на победу, продолжает играть невзрачно. Победа по глупости химкинского защитника, но безотносительно результата, «Динамо», убеждаюсь в этом снова, не знает, что такое позиционная атака», – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    06.05.2023 23:17
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная 7 мая, 01:01

      А Химки заподозрили отсутствия мозгов у радимова, а Динамо о их наличии вообще.

      0
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 > шахта Заполярная 7 мая, 06:12

      Другие команды заметили это намного раньше

      1
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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > jek718875 7 мая, 09:56

      ))))))))))))))))))) Эт когда шайка свинячьих глоров стала "остальными командами" ?

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > шахта Заполярная 7 мая, 09:57

      "Ты чё плетёшь гад?" (с)

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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > Barmaleushka 19 часов назад

      Да ладно тебе, что ты так расстроилась, у тебя тоже мозгов нет.

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > шахта Заполярная 19 часов назад

      А тебе, из петушиного угла ,разве видно есть у кого мозг или нет ?

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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > Barmaleushka 18 часов назад

      Ладно чмокай, не буду тебя отвлекать.

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka > шахта Заполярная 18 часов назад

      Ты как вообще отвечаешь то ? Как время находишь ? Тебя наверно рот ополоснуть отпустили ?
      Как омоешься в унитазе - сразу обратно "обязанности свои выполнять".

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      Рейтинг: +12493

      DeStar 6 мая, 23:58

      ну у химок 4 красных всего. Но да , в конце, сезона считай , у сочи столько же
      а у динамо 6 например, это и прямые и 2жк

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