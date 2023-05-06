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Радимов заподозрил «Химки» в намеренных удалениях

6 мая 2023, 23:17
5

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поставил под сомнения удаления «Химок» в последних матчах.

​​«Это *** [капец]!

Весенние «Химки» – главные поставщики «заходов» для тех, кто ставит на красные карточки в играх РПЛ. Жаниу Бикел удалился еще в первом тайме с «Ростовом», Виталий Лысцов начал разгром 0:6 своим удалением с «Краснодаром», и вот сейчас в игре с «Динамо» (0:1) красную схватил Мори Гбане.

Скажу прямо: я сомневаюсь, что уже висящий на желтой игрок может так играть не нарочно. Это выглядит как абсолютно умышленное вредительство собственной команде. Любопытно, игроки «Химок» осведомлены о том, какие коэффициенты на их удаления в матчах РПЛ дают букмекеры? Глядя на их действия, создается впечатление, что не только знают, но и как-то на них ориентируются. Это невозможно доказать, но я отказываюсь верить, что это случайность и я не хочу, чтобы из людей делали дураков!

Кто знает, какой был коэффициент на красную? Напишите в комментариях!

А те, кто выступает за отмену лимита на легионеров, ответьте честно, вы таких легионеров хотите видеть в нашем чемпионате? Как по мне, так лучше пускай играют доморощенные игроки, чем такие легионеры, как в «Химках».

А «Динамо», несмотря на победу, продолжает играть невзрачно. Победа по глупости химкинского защитника, но безотносительно результата, «Динамо», убеждаюсь в этом снова, не знает, что такое позиционная атака», – написал Радимов.

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Динамо Химки Радимов Владислав
Комментарии (5)
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DeStar
1683406699
ну у химок 4 красных всего. Но да , в конце, сезона считай , у сочи столько же а у динамо 6 например, это и прямые и 2жк
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шахта Заполярная
1683410481
А Химки заподозрили отсутствия мозгов у радимова, а Динамо о их наличии вообще.
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