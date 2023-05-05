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    • Рианчо рекомендовал «Спартаку» устроить чемпионский коридор для «Зенита»

    Рианчо рекомендовал «Спартаку» устроить чемпионский коридор для «Зенита»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не против, чтобы команда после матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» устроила петербуржцам чемпионский коридор.

    «Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю – наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение – это важнейший принцип спорта. Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок», – сказал Рианчо.

    • Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».
    • В ней «Зенит» может оформить чемпионство.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.05.2023 19:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14587

      Алексей З 6 мая, 06:47

      Ах , он не против ?
      Кроме ссученных сайтов, кому ещё интересен этот персонаж ?

      0
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      Рейтинг: +1202

      ВасяК 5 мая, 22:43

      Дядя Серёжа, ты дурак!!!

      0
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      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 5 мая, 21:19

      Сейчас хряки устроили в интернете флешмоб по сбору средств на покупку двух пенальти у Кукуляка в ворота Факела. Боятся скотинки, что Колхоз специально может ливануть в отместку за предыдущую игру

      0
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная > Янвapь 69 5 мая, 22:57

      Ну и глуп же ты.

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