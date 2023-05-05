Рианчо рекомендовал «Спартаку» устроить чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не против, чтобы команда после матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» устроила петербуржцам чемпионский коридор.

«Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю – наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение – это важнейший принцип спорта. Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок», – сказал Рианчо.

Игра состоится 7 мая на «Газпром Арене».

В ней «Зенит» может оформить чемпионство.

«Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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