Ловчев: «Любой тренер придeт в ужас от уровня игры защитников «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев перед матчем с «Зенитом» обратил внимание на плохую игру обороны московской команды.

«У Гильермо Абаскаля, в отличие от предыдущих тренеров «Спартака», сложилось чeткое понимание того, что ему нужно полностью менять оборону.

Неслучайно в матче с «Краснодаром» после пропущенного гола он убрал с поля Никиту Чернова. Сразу же после его ошибки. Здесь он явно психанул, ведь до этого он так не делал.

И я его прекрасно понимаю. Потому что когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Павел Маслов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, и ещe нескольких защитников... Любой тренер придeт в ужас от их уровня игры.

И вот такие люди находятся в команде, про которую все сейчас говорят, может ли она обыграть «Зенит» с Малкомом и остальными бразильцами. Не может она победить с такой обороной в Санкт-Петербурге! Лишь большая удача сможет помочь «Спартаку».

Чтобы начать обыгрывать сине-бело-голубых, Абаскалю нужно запросить четыре хороших защитника. Только и всего. С остальным всe в порядке.

Могут пропустить три и потом забить четыре. Александр Соболев, Квинси Промес, Антон Зиньковский, Виктор Мозес – это ребята, которые могут создавать моменты и приносить результат.

Не будь такой хорошей атаки, «Спартак» бы болтался в середине турнирной таблицы», – считает Ловчев.

Матч пройдет 7 мая на «Газпром Арене».

Начало – в 18:00 мск.

При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

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