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    • Ловчев: «Любой тренер придeт в ужас от уровня игры защитников «Спартака»

    Ловчев: «Любой тренер придeт в ужас от уровня игры защитников «Спартака»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев перед матчем с «Зенитом» обратил внимание на плохую игру обороны московской команды.

    «У Гильермо Абаскаля, в отличие от предыдущих тренеров «Спартака», сложилось чeткое понимание того, что ему нужно полностью менять оборону.

    Неслучайно в матче с «Краснодаром» после пропущенного гола он убрал с поля Никиту Чернова. Сразу же после его ошибки. Здесь он явно психанул, ведь до этого он так не делал.

    И я его прекрасно понимаю. Потому что когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Павел Маслов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, и ещe нескольких защитников... Любой тренер придeт в ужас от их уровня игры.

    И вот такие люди находятся в команде, про которую все сейчас говорят, может ли она обыграть «Зенит» с Малкомом и остальными бразильцами. Не может она победить с такой обороной в Санкт-Петербурге! Лишь большая удача сможет помочь «Спартаку».

    Чтобы начать обыгрывать сине-бело-голубых, Абаскалю нужно запросить четыре хороших защитника. Только и всего. С остальным всe в порядке.

    Могут пропустить три и потом забить четыре. Александр Соболев, Квинси Промес, Антон Зиньковский, Виктор Мозес – это ребята, которые могут создавать моменты и приносить результат.

    Не будь такой хорошей атаки, «Спартак» бы болтался в середине турнирной таблицы», – считает Ловчев.

    • Матч пройдет 7 мая на «Газпром Арене».
    • Начало – в 18:00 мск.
    • При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

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    Источник: RT

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    05.05.2023 16:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2458

      alefreddy 6 мая, 09:54

      защита дыра все это видят а воз как все последние года и ныне там

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2130

      ПалкоВводецъ (returned) 5 мая, 20:25

      Понаберут неликвид во главе с физруком, а потом хрюкают с 10 места. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +427

      АлексМак 5 мая, 19:54

      именно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Янвapь 69 5 мая, 17:59

      Да не ссы, старче, с такими защитниками, как Иванов, Левников, Безбородов, Шадыханов, вам не похер, какие днори играют у вас в защите ?

      4
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      Рейтинг: +106

      То ли ещё будет > Янвapь 69 6 мая, 10:37

      Да, я тоже так думаю, что с такими защитниками Зенита, как Безбородов, и ЦСКА, как Иванов, то Спартаку уже неважно, какие у них защитники. Вышеназванные сделают результат, какой им надо.
      А вообще то Ловчев прав на двести процентов. Ещё ни одному тренеру Спартака не удавалось наладить игру команды в защите. Это хроническое заболевание, которое, по видимому, не лечится.

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