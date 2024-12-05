Ловчев сравнил «Спартак» и «Зенит» по количеству болельщиков

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сравнил красно-белых с «Зенитом».
«Народная команда – это понятие. У меня есть история, связанная с Николаем Петровичем Старостиным.
Я поругался с Симоняном, не поехал на сборы в Тарасовку, а была игра против ЦСКА. Ночью со мной разговаривал по телефону Старостин – человек, который создал «Спартак». Он мне сказал слова, которые в музее клуба: «Симонян и Старостин – это еще не «Спартак», ведь «Спартак» – объединение людей, аура в стране».
На следующий день я собрал сумку и поехал к команде. Я встретил Симоняна, здороваюсь с ним, и он говорит: «Жень, там тренировка идет – давай быстрее!» Если бы он мне что-то сказал, я бы развернулся и уехал!
Старостин привозил к нам мужика из находки на установку, и он говорил: «Ребята, когда вы в семь вечера играете, у нас четыре утра! Мы всем цехом собираемся и по радио слушаем ваш матч. Когда вы выигрываете, производительность труда вырастает. Вы живете со всем обществом «Спартака».
Сейчас понятие «народная команда» начали измерять по количеству болельщиков… Я катаюсь по стране и вижу, что у «Спартака» по стране больше болельщиков, чем у «Зенита». «Спартак» – команда всей России, а «Зенит» – команда одного города. Целое поколение выросло на победах Романцева», – сказал Ловчев.
- В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками после 17 матчей, а «Спартак» располагается на третьей строчке с 34 баллами.
- Петербургский клуб выиграл последние 6 чемпионатов России. Романцев возглавлял «Спартак» с перерывами в 1989–2003 годах. Под его руководством красно-белые 1 раз победили в чемпионате СССР и 8 – в чемпионате России.