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    • Ловчев сравнил «Спартак» и «Зенит» по количеству болельщиков

    Ловчев сравнил «Спартак» и «Зенит» по количеству болельщиков

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев сравнил красно-белых с «Зенитом».

    «Народная команда – это понятие. У меня есть история, связанная с Николаем Петровичем Старостиным.

    Я поругался с Симоняном, не поехал на сборы в Тарасовку, а была игра против ЦСКА. Ночью со мной разговаривал по телефону Старостин – человек, который создал «Спартак». Он мне сказал слова, которые в музее клуба: «Симонян и Старостин – это еще не «Спартак», ведь «Спартак» – объединение людей, аура в стране».

    На следующий день я собрал сумку и поехал к команде. Я встретил Симоняна, здороваюсь с ним, и он говорит: «Жень, там тренировка идет – давай быстрее!» Если бы он мне что-то сказал, я бы развернулся и уехал!

    Старостин привозил к нам мужика из находки на установку, и он говорил: «Ребята, когда вы в семь вечера играете, у нас четыре утра! Мы всем цехом собираемся и по радио слушаем ваш матч. Когда вы выигрываете, производительность труда вырастает. Вы живете со всем обществом «Спартака».

    Сейчас понятие «народная команда» начали измерять по количеству болельщиков… Я катаюсь по стране и вижу, что у «Спартака» по стране больше болельщиков, чем у «Зенита». «Спартак» – команда всей России, а «Зенит» – команда одного города. Целое поколение выросло на победах Романцева», – сказал Ловчев.

    • В нынешнем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками после 17 матчей, а «Спартак» располагается на третьей строчке с 34 баллами.
    • Петербургский клуб выиграл последние 6 чемпионатов России. Романцев возглавлял «Спартак» с перерывами в 1989–2003 годах. Под его руководством красно-белые 1 раз победили в чемпионате СССР и 8 – в чемпионате России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.12.2024 17:30
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    Комментарии (55)
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    TIMOTHY
    1733420433
    В городах знаю точно на игры спама действительно приходит много болельщиков чтобы увидеть унижение недоклуба Кб и всё! Все ответы наверху
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    rcry
    1733420504
    о всем говорят цифры - самые посещаемые команды это зенит и краснодар - 32 и 25 тыс соответственно - в среднем за матч - у спартака 17 тыс а если взять относительно населения - то краснодару равных нет -
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    anatolich72
    1733422077
    Даже пенсионеры стебутся над зенитом.
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    FWSPM
    1733423440
    Там даже сравнивать нечего ))
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    balam
    1733423930
    всю жизнь топил за местную команду,ну а в глобальном конечно за Спартак.хотя друган за киевлян. была зато тема для споров.развал Союза,Романцев и его политика,ну как сейчас у Зени,отвратили от клуба. нелегко было,но появился Шпалыч. Спасибо,теперь я с паровозом
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    Кривая да нелёгкая
    1733428212
    Спам это днище
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    Каратель помойников
    1733482663
    Как завоняли секелоиды из болота... Объясню вам тупым на пальцах,за Спартак москвичей болеет процентов 10,остальные по всей россии.за вшибый бзюнит 95 процентов в Питере, четыре процента в Лен.области и 1 процент в России.и никакой диаметр газовой трубы не изменит этот расклад
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    neveldomha
    1733489431
    Свинину у нас в России любят жарить.
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    Борис34684
    1733559611
    Могу это подтвердить на своём примере, хоть сейчас и на пенсии, но у нас в части где служил в Забайкалье болели за ЦСКА и Спартак. Про зенит и не слышал, что бы кто то болел за него, командир части болел за Спартак, хоть сам был с Мордовии. Но все же больше болели за Спартак а не за армейцев, мы и в футбол играли между собой по болению.
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    Номэд
    1733575040
    Вшивоту как забомбило. Над питером встаёт зарево от пылающих пуканов...
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