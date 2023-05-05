Семак высказался о матче «Зенит» – «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры 26-го тура РПЛ против «Спартака».

Матч пройдет 7 мая на «Газпром Арене».

Начало – в 18:00 мск.

При определенных обстоятельствах «Зенит» может досрочно стать чемпионом России.

– В этом сезоне «Зенит» проведет больше всего матчей со «Спартаком»: один был в Суперкубке, два – в Кубке России, один – в гостях в РПЛ, а теперь снова в РПЛ, но дома. Как количество игр со «Спартаком» сказывается на настрой к предстоящей игре и не опасаетесь, что эмоции могут снова взять над игроками верх, как это было в кубковом матче?

– Что касается количества матчей, таков регламент Кубка России, который позволяет многим командам достаточно часто играть друг с другом, плюс Суперкубок в этом году, который мы играли.

Но эти матчи были достаточно давно, основная часть наших противостояний была сыграна в прошлом календарном году, а в этом будет первый матч против «Спартака».

Эмоции – это часть футбола, нужно, чтобы они не перехлестывали, как в последнем матче на Кубок России. В остальном это будет интересная игра с хорошим соперником.

– «Зенит» близок к очередному чемпионству, этот титул станет лично для вас пятым подряд. В связи с этим возникает вопрос: испытываете ли вы это чувство перед победой, как это было в первый раз или же это превращается в некую обыденность и рутину?

– Любая победа никогда не превращается в рутину. Нет никакого момента, связанного с привыканием. Что победа в последнем матче, что до этого в играх. Все встречи приносят удовлетворение, это касается и предыдущих матчей.

Отвечая на вопрос про чемпионство, конечно, первое чемпионство – это всегда первое чемпионство. А что касается следующих чемпионств или сезонов – каждый сезон по-своему хорош и труден, в каждом сезоне есть сложные моменты, которые нужно перебороть и правильно сделать выводы из той или иной ситуации, которая возникает по ходу сезона.

Мы делаем свою работу, двигаемся вперед, а все титулы и награды – это второстепенные вещи. Главное фокусироваться на качестве игры, целях и задачах, которые стоят перед нами. То, что мы можем завоевать для клуба какие-то награды, добавляет нам удовлетворения за нашу работу и наш труд.

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