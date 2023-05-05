Президент «Торпедо» назвал причину увольнения Талалаева

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера клуба.

– Ценности, о которых вы говорили, важны для работы в долгую и, как нам кажется, скорее реализуемы в топ-клубе. А у «Торпедо», по сути, неизбежен, вылет.

– Эти вещи – фундамент. Без него все посыплется, как карточный домик. Если тренеры, сотрудники, игроки подбираются исходя из ценностей, тогда выстраивается качественная системная долгосрочная работа. И результат придет.

Задача сохранить место в Премьер-лиге, понятно, есть. Надо стремиться ее выполнить. Но подбирать главного тренера с требованием за 10 туров любым способом решить эту задачу – не про выстраивание системной работы, стабильного и успешного клуба в долгосрочной перспективе.

В этом случае получается то, что получается. И удивляться тому, что «Торпедо» сейчас находится на последнем месте, странно, с учетом того, что происходило в клубе.

Игроки, несмотря на всю ситуацию, которая была в клубе внутри и вокруг него, каждый день делают максимум и выкладываются. Огромная благодарность им за это.

Шесть очков, заработанных до марта, с учетом всего озвученного про состояние клуба при предыдущем руководстве, выглядят большим достижением. Но для того, чтобы дальше было лучше, чтобы не было больно в следующем сезоне (вне зависимости от того, в какой лиге он будет), нужно сперва построить «базу».

Наши болельщики, и те, что поддерживают и те, что критикуют – всем сердцем за клуб. Им совершенно все равно, что было в клубе, и что его привело на существующую рискованную позицию. Поэтому и руководству, и команде, и тренеру надо оправдать доверие главного актива клуба – наших болельщиков

– Почему все это не получилось сделать с Талалаевым, что у него не пошло?

– Все, что я только что озвучивал, с Андреем Викторовичем и не получилось. С огромным уважением относимся к его труду. Но прогресса и развития, который мы хотели, не видели.

– Верно, что триггером к отставке Талалаева стал срыв сбора в Краснодаре в весеннюю паузу, на котором настаивал тренер?

– Неверно. Максимально поддерживаю тренера во всех его пожеланиях – он ответственен за результат и ради него должен получить все, что считает нужным. У Андрея Викторовича был утвержден сбор в Краснодаре, он должен был состояться. Но расторжение трудовых отношений случилось до этих сборов.

Мы их отменили, потому что было непонятно, кому везти команду в Краснодар.

«Торпедо» отстает от зоны переходных матчей на 8 очков.

Пеп Клотет пришел в команду в марте.

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