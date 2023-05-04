Канчельскис: «Слуцкий закончился как тренер»

Андрей Канчельскис считает, что Леонид Слуцкий не найдет новую команду в ближайшее время.

«Может, Слуцкий устал от футбола, от тренерской деятельности. Если не было мотивации последние несколько лет, то это может объяснить провал в «Рубине».

Тогда перезагрузка действительно нужна. Сейчас он занят другой деятельностью, а как тренер закончился.

Не знаю, какой клуб будет готов пригласить Слуцкого. Думаю, в ближайшее время его возвращение в футбол маловероятно», – сказал Канчельскис.

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.

Также он возглавлял сборную России на Евро-2016.

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