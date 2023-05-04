Канчельскис: «Слуцкий закончился как тренер»

Андрей Канчельскис считает, что Леонид Слуцкий не найдет новую команду в ближайшее время.
«Может, Слуцкий устал от футбола, от тренерской деятельности. Если не было мотивации последние несколько лет, то это может объяснить провал в «Рубине».
Тогда перезагрузка действительно нужна. Сейчас он занят другой деятельностью, а как тренер закончился.
Не знаю, какой клуб будет готов пригласить Слуцкого. Думаю, в ближайшее время его возвращение в футбол маловероятно», – сказал Канчельскис.
- Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
- Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.
- Также он возглавлял сборную России на Евро-2016.
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Источник: «РБ Спорт»