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    • Канчельскис перечислил трех россиян из РПЛ с наибольшими шансами на отъезд в Европу

    Канчельскис перечислил трех россиян из РПЛ с наибольшими шансами на отъезд в Европу

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил россиян из РПЛ с наибольшими шансами на отъезд в Европу.

    «Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы. Дальше весь вопрос в желании самих игроков.

    Надо уезжать и пробовать играть даже в средних командах. Не нужно завышать требования и ждать предложений от топ-клубов», – сказал Канчельскис.

    • Глушенков по ходу сезона лидировал в списке бомбардиров РПЛ.
    • Батраков идет в списке бомбардиров РПЛ 2-м (10 голов).
    • По словам агента Тюкавина Алексея Сафонова, отъезд игрока в Европу намечен на 2025 год.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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