Канчельскис перечислил трех россиян из РПЛ с наибольшими шансами на отъезд в Европу

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил россиян из РПЛ с наибольшими шансами на отъезд в Европу.

«Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы. Дальше весь вопрос в желании самих игроков.

Надо уезжать и пробовать играть даже в средних командах. Не нужно завышать требования и ждать предложений от топ-клубов», – сказал Канчельскис.

Глушенков по ходу сезона лидировал в списке бомбардиров РПЛ.

Батраков идет в списке бомбардиров РПЛ 2-м (10 голов).

По словам агента Тюкавина Алексея Сафонова, отъезд игрока в Европу намечен на 2025 год.

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