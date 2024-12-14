Канчельскис перечислил трех россиян из РПЛ с наибольшими шансами на отъезд в Европу

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис выделил россиян из РПЛ с наибольшими шансами на отъезд в Европу.
«Наибольшие шансы уехать в Европу у Глушенкова, Батракова и Тюкавина. По игре они к этому готовы. Дальше весь вопрос в желании самих игроков.
Надо уезжать и пробовать играть даже в средних командах. Не нужно завышать требования и ждать предложений от топ-клубов», – сказал Канчельскис.
- Глушенков по ходу сезона лидировал в списке бомбардиров РПЛ.
- Батраков идет в списке бомбардиров РПЛ 2-м (10 голов).
- По словам агента Тюкавина Алексея Сафонова, отъезд игрока в Европу намечен на 2025 год.
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