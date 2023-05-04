Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба помирился с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

Ранее Дзюба выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».

Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

Примирение произошло в прямом эфире «Коммент. Шоу». Дзюба позвонил Леониду Слуцкому, чтобы поздравить того с днем рождения.

«В мой день рождения я хочу сделать примирение. Костя классный парень, не обижайся на него», – сказал Слуцкий.

Дзюба помирился с Геничем и заявил: «Плюс, конечно, Костя, в ситуации с «Ростовом» они неправы».