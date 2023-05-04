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    • Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»

    Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба помирился с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

    • Ранее Дзюба выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».
    • Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

    Примирение произошло в прямом эфире «Коммент. Шоу». Дзюба позвонил Леониду Слуцкому, чтобы поздравить того с днем рождения.

    «В мой день рождения я хочу сделать примирение. Костя классный парень, не обижайся на него», – сказал Слуцкий.

    Дзюба помирился с Геничем и заявил: «Плюс, конечно, Костя, в ситуации с «Ростовом» они неправы».

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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