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  • Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»

Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»

4 мая 2023, 16:59
4

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба помирился с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

  • Ранее Дзюба выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».
  • Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.

Примирение произошло в прямом эфире «Коммент. Шоу». Дзюба позвонил Леониду Слуцкому, чтобы поздравить того с днем рождения.

«В мой день рождения я хочу сделать примирение. Костя классный парень, не обижайся на него», – сказал Слуцкий.

Дзюба помирился с Геничем и заявил: «Плюс, конечно, Костя, в ситуации с «Ростовом» они неправы».

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Ростов Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (4)
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jek718875
1683217843
Что это, любовь?
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Artemka444
1683229998
Коментируйте футбол лучше профессиональнее, а не занимайтесь фигнёй!!!
Ответить
Лев Львов
1683263752
Проститутки они такие!
Ответить
ЗаЖиМ
1683267609
Костя и Артёмка друзья для раздевалки?
Ответить
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