Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба помирился с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.
- Ранее Дзюба выступил с угрозой в адрес Генича. Он пообещал встретиться с журналистом и «вспылить».
- Комментатор в прошлом году называл Дзюбу «фуфлом» за отказ выполнять желание по проигранному спору.
Примирение произошло в прямом эфире «Коммент. Шоу». Дзюба позвонил Леониду Слуцкому, чтобы поздравить того с днем рождения.
«В мой день рождения я хочу сделать примирение. Костя классный парень, не обижайся на него», – сказал Слуцкий.
Дзюба помирился с Геничем и заявил: «Плюс, конечно, Костя, в ситуации с «Ростовом» они неправы».
- «Ростов» упрекнул Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
- Комментатор назвал претензии клуба «зашкваром».
- Позднее Генич пожелал «Ростову» проиграть оставшиеся 5 матчей РПЛ, но вскоре извинился за это.
Источник: «Коммент.Шоу»