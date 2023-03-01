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    Какой вы футболист?

    Дзюба – о Гениче: «Встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что будет делать»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о прошлогоднем споре с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

    «Почему Генич позволяет себе такие фразы? Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один на один? Я очень сомневаюсь.

    Мы же спорили не на камеру, Генич это понимал. Он же не идиот. Он рассказал об этом раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?». А он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать», – сказал Дзюба.

    • Стороны поспорили на тему результативности Ивана Сергеева. Дзюба проиграл.
    • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича». Игрок желание не выполнил.
    • Игрок и журналист поспорили на дне рождения бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    01.03.2023 13:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM 1 марта, 15:58

      поспорили два дебила называется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101295

      sv1969 1 марта, 14:51

      Вы на Бомбе решили достать народ Артёмкой?(((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5519

      _Marqella_ 1 марта, 14:18

      Всыплю или вспылю...алло бомбардир??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28759

      JTherry > _Marqella_ 1 марта, 14:23

      просто заголовок снова не соответствует содержанию, "всыплю" и "вспылю" - так похожи, как близнецы "рукаку"...)

      3
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > _Marqella_ 1 марта, 15:48

      Маша, да им пофиг, там основная задача не вычитывать текст перед публикацией, а успеть первым "скопировать" и "вставить"

      2
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      Рейтинг: +21247

      Persona_non_Grata 1 марта, 14:05

      Дзюба сегодня побьет еще один рекорд - столько одного человека за день на бомбардире еще не было !!! ( Интересно, а Зарема курит ? и как у нее с нервами ? )

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      Рейтинг: +17575

      NewLife 1 марта, 13:51

      зюба вышел в тираж))

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      Рейтинг: +8901

      vladik12 1 марта, 13:45

      Дзюбиньо собрался Косте "всыпать" так же, как и Сердарику в 2020?

      1
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      Рейтинг: +6325

      порт 1 марта, 13:42

      Можешь сходить на стачтв, он там, или нет времени, тренируешься?

      0
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