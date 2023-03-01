Дзюба – о Гениче: «Встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что будет делать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о прошлогоднем споре с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

«Почему Генич позволяет себе такие фразы? Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один на один? Я очень сомневаюсь.

Мы же спорили не на камеру, Генич это понимал. Он же не идиот. Он рассказал об этом раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?». А он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать», – сказал Дзюба.

Стороны поспорили на тему результативности Ивана Сергеева. Дзюба проиграл.

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича». Игрок желание не выполнил.

Игрок и журналист поспорили на дне рождения бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

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