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  • Дзюба – о Гениче: «Встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что будет делать»

Дзюба – о Гениче: «Встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что будет делать»

1 марта 2023, 13:36
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о прошлогоднем споре с комментатором «Матч ТВ» Константином Геничем.

«Почему Генич позволяет себе такие фразы? Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один на один? Я очень сомневаюсь.

Мы же спорили не на камеру, Генич это понимал. Он же не идиот. Он рассказал об этом раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?». А он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать», – сказал Дзюба.

  • Стороны поспорили на тему результативности Ивана Сергеева. Дзюба проиграл.
  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича». Игрок желание не выполнил.
  • Игрок и журналист поспорили на дне рождения бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (9)
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порт
1677667357
Можешь сходить на стачтв, он там, или нет времени, тренируешься?
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vladik12
1677667523
Дзюбиньо собрался Косте "всыпать" так же, как и Сердарику в 2020?
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NewLife
1677667916
зюба вышел в тираж))
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Persona_non_Grata
1677668753
Дзюба сегодня побьет еще один рекорд - столько одного человека за день на бомбардире еще не было !!! ( Интересно, а Зарема курит ? и как у нее с нервами ? )
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_Marqella_
1677669496
Всыплю или вспылю...алло бомбардир??
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sv1969
1677671461
Вы на Бомбе решили достать народ Артёмкой?(((
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FCSpartakM
1677675488
поспорили два дебила называется.
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