Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич выиграл спор у Дзюбы: «Хочу, чтобы Артем надел футболку с надписью «Спартак», разбань Генича»

Генич выиграл спор у Дзюбы: «Хочу, чтобы Артем надел футболку с надписью «Спартак», разбань Генича»

25 апреля 2022, 21:10
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о выигранном споре у форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Они спорили по поводу результативности Ивана Сергеева в РПЛ.

«Мы были на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года. Артем мне сказал: «Что ты всe расхваливаешь этого Сергеева, они сейчас в Премьер-лигу выйдут и он там забьет максимум два-три мяча».

Я ему сказал: «Давай поспорим, что он забьет минимум три». Он сказал: «Давай семь – выиграл я, восемь – ты». И я стал болеть за Ивана Сергеева.

На что спорили? Мы стояли в группе людей, которые были приглашены на день рождения, и мы не хотели конкретизировать. На деньги спорить было бессмысленно, неинтересно. Я ему предложил поспорить на желание.

Когда Сергеев подбирался к этой отметке, я всe думал, что бы такое придумать. У меня есть мыслишка, особенно сейчас в связи с последними событиями, связанными со мной и «Спартаком».

Я думаю, как бы Артема подловить. Я хочу, чтобы он поддел под игровую футболку «Зенита» белую футболку с моей фотографией и надписью: «Спартак», разбань Генича».

Почему Дзюба думал, что Сергеев не забьет больше семи? Это всегда такой скепсис по поводу игроков, которые забивают в ФНЛ. Но я пообщался с экспертами, и они говорили, что на уровне Премьер-лиги он тоже будет много забивать.

Сама специфика игры Вани подводит к тому, что он всегда находится в створе ворот практически и у него в каждом матче есть момент, вопрос в реализации.

Я даже хотел написать, что выиграл спор, когда Сергеев забил «Алании», но хороша ложка к обеду. С Дзюбой еще не общался, Артем сейчас от меня скрывается«, – сказал Генич.

  • Сергеев забил 6 голов в 18 матчах РПЛ в составе «Крыльев Советов» до зимней паузы.
  • В январе нападающий перешел в «Зенит». Он отличился 2 раза в 7 играх.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Еще по теме:
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств» 7
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева 7
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Сергеев Иван Генич Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RussiaChampion
1650911482
скучные у тя желания Генич) лучше бы так, любой игрок который забивает гол в зените, в это время дзюба лепит на лобину свою резиновый членище и дает круг почет по стадиону )))))))))))))))
Ответить
portero
1650912091
Дзюба балабол не сделает....
Ответить
SpartakMoskwa
1650915822
Два дебила это сила
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+