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Генич выиграл спор у Дзюбы: «Хочу, чтобы Артем надел футболку с надписью «Спартак», разбань Генича»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал о выигранном споре у форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Они спорили по поводу результативности Ивана Сергеева в РПЛ.

«Мы были на юбилее Леонида Слуцкого в мае прошлого года. Артем мне сказал: «Что ты всe расхваливаешь этого Сергеева, они сейчас в Премьер-лигу выйдут и он там забьет максимум два-три мяча».

Я ему сказал: «Давай поспорим, что он забьет минимум три». Он сказал: «Давай семь – выиграл я, восемь – ты». И я стал болеть за Ивана Сергеева.

На что спорили? Мы стояли в группе людей, которые были приглашены на день рождения, и мы не хотели конкретизировать. На деньги спорить было бессмысленно, неинтересно. Я ему предложил поспорить на желание.

Когда Сергеев подбирался к этой отметке, я всe думал, что бы такое придумать. У меня есть мыслишка, особенно сейчас в связи с последними событиями, связанными со мной и «Спартаком».

Я думаю, как бы Артема подловить. Я хочу, чтобы он поддел под игровую футболку «Зенита» белую футболку с моей фотографией и надписью: «Спартак», разбань Генича».

Почему Дзюба думал, что Сергеев не забьет больше семи? Это всегда такой скепсис по поводу игроков, которые забивают в ФНЛ. Но я пообщался с экспертами, и они говорили, что на уровне Премьер-лиги он тоже будет много забивать.

Сама специфика игры Вани подводит к тому, что он всегда находится в створе ворот практически и у него в каждом матче есть момент, вопрос в реализации.

Я даже хотел написать, что выиграл спор, когда Сергеев забил «Алании», но хороша ложка к обеду. С Дзюбой еще не общался, Артем сейчас от меня скрывается«, – сказал Генич.

  • Сергеев забил 6 голов в 18 матчах РПЛ в составе «Крыльев Советов» до зимней паузы.
  • В январе нападающий перешел в «Зенит». Он отличился 2 раза в 7 играх.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +404

    SpartakMoskwa 7 минут назад

    Два дебила это сила

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    Рейтинг: +4160

    mopecekca 25 минут назад

    ахах, генич в последнее время на Спартак и болел столько говна навыливал, а когда его послали, понял - что он, собственно, никому и не нужен. Теперь подлизывается....

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    Рейтинг: +22

    Miru mir 45 минут назад

    Пусть лучше Дзюба футболку с надписью Миру мир...

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    Рейтинг: +62587

    portero 1 час назад

    Дзюба балабол не сделает....

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    Рейтинг: +13843

    Barmaleushka > portero 1 час назад

    Да почему же , подобная клоунада как раз в его стиле .

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    Рейтинг: +59

    RussiaChampion 1 час назад

    скучные у тя желания Генич) лучше бы так, любой игрок который забивает гол в зените, в это время дзюба лепит на лобину свою резиновый членище и дает круг почет по стадиону )))))))))))))))

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