Дзюба – о проигранном споре на желание Геничу: «Он ведет себя позорно, мы не спорили на что-то. Рад, что «Спартак» его забанил. Я тоже забанил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал спор, проигранный комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу. По мнению игрока, журналист не должен был публично рассказывать о пари.

«Мы не спорили на что-то, он как жeлтая пресса, разговор тет-а-тет раздул из этого космическую… Это позорно. Как Генич себя ведeт – это фу, рад что «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».

Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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