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Дзюба – о проигранном споре на желание Геничу: «Он ведет себя позорно, мы не спорили на что-то. Рад, что «Спартак» его забанил. Я тоже забанил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал спор, проигранный комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу. По мнению игрока, журналист не должен был публично рассказывать о пари.

«Мы не спорили на что-то, он как жeлтая пресса, разговор тет-а-тет раздул из этого космическую… Это позорно. Как Генич себя ведeт – это фу, рад что «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Чемпионат»

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30.04.2022 22:27
Комментарии9
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    Рейтинг: +859

    Krics 13 минут назад

    Дрочер рулит

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    Рейтинг: +7198

    R_a_i_n 1 час назад

    С чего эт очучело решило, что разговор был тет-а-тет был? Позорник Зюба)))

    1
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    Рейтинг: +735

    Каменный стояк 1 час назад

    Генич проболтался о споре..... согласно спору Дзупо должен у Генича за щеку взять......

    1
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    Рейтинг: +3869

    tarasofka 1 час назад

    ипать, щас цирк по матч премьеру показывают из-за этой фигни

    1
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    Рейтинг: +7155

    vladik12 > tarasofka 1 час назад

    Ипи.

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    Рейтинг: +3869

    tarasofka > vladik12 1 час назад

    не, на твою мамку у меня не стоит

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    Рейтинг: +7198

    R_a_i_n > tarasofka 27 минут назад

    давно известно, что это не спортивный канал

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    Рейтинг: +7155

    vladik12 1 час назад

    Как же топорно Дзюбиньо слился. Кто-то сомневался в его гнилой сущности?
    Ладно, Артемка, иди домой празднуй чемпионство своим любимым занятием. Только телефон подальше упрячь.

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    Рейтинг: +824

    Hoahin > vladik12 1 час назад

    Генич так-то ничем не лучше. Борьба мочи с гавном.

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