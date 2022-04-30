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  • Дзюба – о проигранном споре на желание Геничу: «Он ведет себя позорно, мы не спорили на что-то. Рад, что «Спартак» его забанил. Я тоже забанил»

Дзюба – о проигранном споре на желание Геничу: «Он ведет себя позорно, мы не спорили на что-то. Рад, что «Спартак» его забанил. Я тоже забанил»

30 апреля 2022, 22:27
13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал спор, проигранный комментатору «Матч ТВ» Константину Геничу. По мнению игрока, журналист не должен был публично рассказывать о пари.

«Мы не спорили на что-то, он как жeлтая пресса, разговор тет-а-тет раздул из этого космическую… Это позорно. Как Генич себя ведeт – это фу, рад что «Спартак» его забанил. Я его тоже забанил», – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (13)
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vladik12
1651346885
Как же топорно Дзюбиньо слился. Кто-то сомневался в его гнилой сущности? Ладно, Артемка, иди домой празднуй чемпионство своим любимым занятием. Только телефон подальше упрячь.
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R_a_i_n
1651349569
С чего эт очучело решило, что разговор был тет-а-тет был? Позорник Зюба)))
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Krics
1651352456
Дрочер рулит
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Добрый Бобер
1651381073
Дзюба в своём репертуаре... Недостойный человек.
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Oldtrafford83
1651382619
Скоро новый выпуск Есть тема, будут как обычно чушь нести))
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Sergey9999
1651384836
ДИНХ
Ответить
piligrim1986
1651384910
да вы просто оба мудаки
Ответить
paracetamol
1651385325
Надо не забанить, а зае.банить!
Ответить
житель СПб
1651387300
Абсолютно неуместное обсуждение. Обоим не помешало бы немного помолчать в эфире.
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ВетеR
1651395028
Позорный дрочеришка
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