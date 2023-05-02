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    • Генич: «Искренне желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах»

    Генич: «Искренне желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи в сезоне РПЛ.

    «Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю.

    Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли…

    Я так понимаю, что SMM это [выложить] не мог без санкции [со стороны клуба].

    Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона об этом прекрасно знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло.

    Поэтому, мне кажется, я не заслужил вот такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... «Динамо» подарило мне поло, «Торпедо» подарило худи, Леонид Викторович [Слуцкий] подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, «Крылья Советов» подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Это потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.

    Поэтому эмоции, которые внутри клуба есть, я понимаю это сразу после матча. Но это произошло на вечер следующего дня. После того, как днем мы этот момент обсудили, вечером вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

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    Источник: Sports.ru

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    02.05.2023 07:36
    Комментарии20
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      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 2 мая, 12:37

      все ему что то дарят ему надо подарить прищепку чтобы молчал во время репортажей

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      zarsm 2 мая, 11:48

      Иди нахер, кретин плешивый

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:20

      Я как болельщик Спартака ещё и Зениту того же пожелаю. По моему это нормально.
      А как получится - другой вопрос.
      И Вам... Желаю Вам всего того, чтоВы желаете себе...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4128

      Kollljan 2 мая, 10:31

      Я тоже желаю, чтобы Ростов свой следующий матч проиграл.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > Kollljan 2 мая, 10:49

      Тут одних желаний будет мало, просто надо с судьями чаще встречаться

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3352

      Опорник84 > MaxRnD 2 мая, 13:32

      Не переживай, кому надо встретятся.

      0
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      Рейтинг: +995

      Riot Zero 2 мая, 09:35

      Не пройдёт и суток, как Костя будет писать извинения, как в истории с Дзюбой. Костя, такая Костя.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55769

      MaxRnD > MaxRnD 2 мая, 10:05

      Привет, Роман. Вот это интервью на видео из Коммент.Шоу. Смотреть с 1 ч. 38 м.
      https://www.youtube.com/watch?v=-LcUUuWf_Sk
      Ну и заодно обсуждение игры Спартак - Ростов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +995

      Riot Zero > MaxRnD 2 мая, 10:08

      Привет Макс.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1046

      Чехов на Садовой 2 мая, 09:32

      Валера , да подари ты Коте клубные труселя и шарф. Глядишь , лысый дупло и завалит. Обрати внимание , тех кто ему тряпицу какую-нибудь втюхал , он своим шершавым и не полирует. А ещё лучше презентовать гражданину окуляры , да ещё и в жёлто-синих тонах. Пусть резкость наведёт, ежели сможет !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1513

      balam > Чехов на Садовой 2 мая, 11:24

      дупло у него для других утех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Дед otmoros 2 мая, 09:18

      А здорово Карп Лысого погонял ! Эвон как его раскорячило , аж очки вспотели !

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      cska1948 2 мая, 09:09

      Надо же, какой Костя обидчивый. Похоже он из тех, кто искренне считает, что любить его должны все, ведь он такой классный парень(по его собственному мнению).

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 2 мая, 08:35

      Скотинка, в открытую топившая в эфире за хряков всю игру.
      Гиеныч - редкостное косорылое ЧМО, впрочем, как и все свинячьи псевдоболельщики

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1286

      Болотоход > кaстрюлька 2 мая, 09:16

      О тебя с утра прет дырявая! Что вчера пила? Сивуху?Брагу или фурфырики?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька > Болотоход 2 мая, 09:32

      Колокольчик с бромантаном

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4553

      Oldtrafford83 2 мая, 08:30

      Искренне желаю чтобы этого недокомментатора наконец уволили!!!

      6
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      Рейтинг: +1513

      balam > Oldtrafford83 2 мая, 11:23

      кто ж его уволит? политика канала такая-убогих привечать

      2
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      Рейтинг: +4553

      Oldtrafford83 > balam 2 мая, 16:58

      Идиотизм к сожалению преобладает)

      0
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