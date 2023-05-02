Генич: «Искренне желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи в сезоне РПЛ.

После матча «Спартак» – «Ростов» дончане упрекнули Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.

Генич назвал претензии клуба «зашкваром».

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю.

Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли…

Я так понимаю, что SMM это [выложить] не мог без санкции [со стороны клуба].

Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона об этом прекрасно знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло.

Поэтому, мне кажется, я не заслужил вот такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... «Динамо» подарило мне поло, «Торпедо» подарило худи, Леонид Викторович [Слуцкий] подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, «Крылья Советов» подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Это потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.

Поэтому эмоции, которые внутри клуба есть, я понимаю это сразу после матча. Но это произошло на вечер следующего дня. После того, как днем мы этот момент обсудили, вечером вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».