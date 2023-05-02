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  • Генич: «Искренне желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах»

Генич: «Искренне желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах»

2 мая 2023, 07:36
16

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пожелал «Ростову» проиграть все оставшиеся матчи в сезоне РПЛ.

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю.

Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли…

Я так понимаю, что SMM это [выложить] не мог без санкции [со стороны клуба].

Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона об этом прекрасно знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло.

Поэтому, мне кажется, я не заслужил вот такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... «Динамо» подарило мне поло, «Торпедо» подарило худи, Леонид Викторович [Слуцкий] подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, «Крылья Советов» подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Это потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.

Поэтому эмоции, которые внутри клуба есть, я понимаю это сразу после матча. Но это произошло на вечер следующего дня. После того, как днем мы этот момент обсудили, вечером вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Генич Константин
Комментарии (16)
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эд100
1683004961
да уж..., и это явно не конец истории. зачем всё это?...
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Oldtrafford83
1683005430
Искренне желаю чтобы этого недокомментатора наконец уволили!!!
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cska1948
1683007790
Надо же, какой Костя обидчивый. Похоже он из тех, кто искренне считает, что любить его должны все, ведь он такой классный парень(по его собственному мнению).
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Дед otmoros
1683008302
А здорово Карп Лысого погонял ! Эвон как его раскорячило , аж очки вспотели !
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Чехов на Садовой
1683009130
Валера , да подари ты Коте клубные труселя и шарф. Глядишь , лысый дупло и завалит. Обрати внимание , тех кто ему тряпицу какую-нибудь втюхал , он своим шершавым и не полирует. А ещё лучше презентовать гражданину окуляры , да ещё и в жёлто-синих тонах. Пусть резкость наведёт, ежели сможет !
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Kollljan
1683012683
Я тоже желаю, чтобы Ростов свой следующий матч проиграл.
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Дядя Серёжа
1683015609
Я как болельщик Спартака ещё и Зениту того же пожелаю. По моему это нормально. А как получится - другой вопрос. И Вам... Желаю Вам всего того, чтоВы желаете себе...
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zarsm
1683017311
Иди нахер, кретин плешивый
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Garrincha58
1683020270
все ему что то дарят ему надо подарить прищепку чтобы молчал во время репортажей
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