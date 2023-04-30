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Генич – «Ростову»: «Тьфу, блин, разочарование. Идите лесом»

30 апреля 2023, 21:46
19

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил «Ростову».

Пресс-служба ростовского клуба ранее упрекнула Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовала купить очки.

«Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас не любил – идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите «поле», как ищите врагов снаружи. Особенно в моем лице.

Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы, и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти, и ложитесь спать.

И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.И да, я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб! Идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар.

Еще и бомбер приплели… Тьфу, блин… разочарование. Черный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом» (с)», – написал Генич.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Ростов Генич Константин
Комментарии (19)
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Snerg
1682884419
Респект. Генич
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Axe111
1682884835
Зашквар это твои убогие комментарии. Иди ещё пару квартир букам слей. ЗНАТОК ФУТБОЛА ЛОЛ
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шахта Заполярная
1682886251
Хорошо Генич нытиков успокоил.
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DOCTOR PENALTY
1682889822
Поменяй очки, эскортник.
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Чехов на Садовой
1682901238
Это когда ,кудрявый, ты Ростов любил? Во влажных снах? Один обсёр, сарказм и хихиканье, что в репортажах, что в интервью. Видимо его самого в Ростове когдато обидели в извращённой форме. Вот и неймётся ''любителю'' Ростова с тех пор, зудит и свербит душевная рана .
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любитель60-05
1682913118
да не только этот очкарик в России нет комментаторов вообще. они рассказывает кто с кем и когда и где спал. я смотрю ( если смотрю ) без звука. эти пи пи пи не ведут игру а анектоды рассказывает. пи пи если ты комментатор ты должен относится обоим команду к уважением, не важно какие команды играет , если не можешь идите пи пи пи трибун и там поболей своей команды. это касается всем пи пи пи комментаторов.
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FCSpartakM
1682925622
На самом деле вообще непонятна истерия Ростова.
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эд100
1682932186
у ростова походу пукан взорвался, дерьмом накрывает всех, надо и не надо. оборотня карпушу не узнать (как про подход к судье, мол за что удалили?, мол подошёл и просто спросил..., ага, по трансляции все его "культурные" слова было хорошо видно...)
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GoLenaStop
1682936340
генич - дерьмо, словоблуд и продажная шестерка.
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ЗаЖиМ
1682941575
Костя, такая Костя...
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