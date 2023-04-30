Генич – «Ростову»: «Тьфу, блин, разочарование. Идите лесом»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил «Ростову».

Пресс-служба ростовского клуба ранее упрекнула Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовала купить очки.

«Футбольный клуб «Ростов», как бы я вас не любил – идите лесом. И это я еще мягко выразился. И я знаю, кто «состряпал» этот пост. Мелковато. Вы точно так же видите «поле», как ищите врагов снаружи. Особенно в моем лице.

Борьба за место в тройке слегка пошатывает ваши нервы, и переключает внимание не туда. Пересчитайте свои пенальти, и ложитесь спать.

И да, я давно в очках, если вы не заметили. И вижу через них получше вашего. Удачи в следующих матчах.И да, я понимаю болельщиков, которые оперируют эмоциями. Но клуб! Идущий на втором месте и предъявляющий претензии комментатору за эпизод в центре поля – это зашквар.

Еще и бомбер приплели… Тьфу, блин… разочарование. Черный список сегодня пополнится. «Как земля за колхозом» (с)», – написал Генич.