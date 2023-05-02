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    • «Мне стыдно»: Генич извинился перед Журавелем и «Ростовом», которому желал поражений

    «Мне стыдно»: Генич извинился перед Журавелем и «Ростовом», которому желал поражений

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения за свои недавние высказывания.

    • После матча «Спартак»«Ростов» дончане упрекнули Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
    • Генич назвал претензии клуба «зашкваром» и пожелал клубу проиграть в оставшихся пяти матчах РПЛ.
    • Комментатор также поругался с коллегой Журавелем: «Тимур, иди в жопу».

    «Что я сделал не так – я признаю. Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил сразу в реакцию на пост, который опубликовал «Ростов». За это мне не стыдно, а неудобно и неприятно. Ну вот такой я человек, я быстро вспыхиваю.

    Может быть, я был неправ в Коммент.Live, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке – порадуюсь за вас. Не будете – значит, не заслужили. Удачи в следующих матчах.

    За что мне искренне стыдно – это история с Тимуром Журавелем. Вот перед ним лично я извиняюсь. Приношу искренние извинения. К коллегам так нельзя, а футбольному клубу «Ростов» удачи», – сказал Генич в видео в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    02.05.2023 12:55
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM 3 мая, 12:36

      какой же Генич тютя , конечно, голову бы полечил. Семь пятниц на недели.

      0
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      Рейтинг: +135

      russkiisergei 3 мая, 10:28

      зашквар это извиниться за своё мнение. то есть дал в зад получается генич

      0
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 3 мая, 10:05

      Что-то зачастил он извиняться.

      0
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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 3 мая, 06:27

      Генич , ё-моё, раз в жизни поступил по-мужски , а потом на попятную.
      Репутация ниже плинтуса.
      Походу на матч-тв сделали предложение , от которого гордый Генич отказаться не мог.
      Эх, людишки , нечего тогда и рот открывать, живи по корпаротивной этике.

      0
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      Рейтинг: +1046

      Чехов на Садовой 2 мая, 17:01

      В этом вся ссуть этого персонажа. Нахомить, обгадить людей, хайпануть а затем , малость обделавшись , извиниться но так, на пол шишечки. Ну ты , Михалыч , даёшь. Любитель красных труселей и бомберов.

      1
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      Рейтинг: +284

      KLINSI > Чехов на Садовой 2 мая, 22:52

      Маааасквач, что ты он него хочешь?))

      0
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      Рейтинг: +128

      witalik 2 мая, 15:54

      Лучше не делать того, за что необходимо извиниться, тем более взрослым, заслуженным и публичным мужикам...

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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > witalik 2 мая, 16:15

      Ну, на счёт "заслуженного" я бы воздержался, не по Сеньке шапка. Что касаемо взрослого мальчика, считающего себя мужиком вопрос, на мой взгляд, дискуссионный.

      2
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      Рейтинг: +1839

      gor77 2 мая, 14:56

      Удивительный это хлопец Генич.)))))))))
      Про таких есть старый анекдот:
      Приходит мужик к директору цирка:
      - У меня есть очень хороший номер - "Триумф на контрасте". Представьте себе:
      Под купол поднимаются 10 мешков с дерьмом, выходят 10 снайперов. Раздается
      барабанная дробь... Снайперы стреляют по веревкам, на которых висят мешки,
      и они падают. И тут выхожу я в белом фраке с блестками...
      - Ну и что же здесь интересного?
      - Как - что! Все в дерьме, а я - в белом фраке с блестками! - триумф на контрасте!

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      Ответить
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      Рейтинг: +14556

      playsh 2 мая, 14:47

      Генич,в твоём возрасте пора бы знать,что дипломат - это человек,вовремя умеющий закрыть свой рот.
      Учитесь,Костя,учитесь...

      5
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      Рейтинг: +995

      Riot Zero 2 мая, 14:39

      Как я и говорил, хотя и суток не прошло.

      2
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      Рейтинг: +29422

      JTherry 2 мая, 13:54

      застыдился Генич перед "вечным пионэром" Журавелем, голову пеплом посыпать не забудь...)

      1
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