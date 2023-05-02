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  • «Мне стыдно»: Генич извинился перед Журавелем и «Ростовом», которому желал поражений

«Мне стыдно»: Генич извинился перед Журавелем и «Ростовом», которому желал поражений

2 мая 2023, 12:55
13

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения за свои недавние высказывания.

  • После матча «Спартак»«Ростов» дончане упрекнули Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.
  • Генич назвал претензии клуба «зашкваром» и пожелал клубу проиграть в оставшихся пяти матчах РПЛ.
  • Комментатор также поругался с коллегой Журавелем: «Тимур, иди в жопу».

«Что я сделал не так – я признаю. Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил сразу в реакцию на пост, который опубликовал «Ростов». За это мне не стыдно, а неудобно и неприятно. Ну вот такой я человек, я быстро вспыхиваю.

Может быть, я был неправ в Коммент.Live, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке – порадуюсь за вас. Не будете – значит, не заслужили. Удачи в следующих матчах.

За что мне искренне стыдно – это история с Тимуром Журавелем. Вот перед ним лично я извиняюсь. Приношу искренние извинения. К коллегам так нельзя, а футбольному клубу «Ростов» удачи», – сказал Генич в видео в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Россия. Премьер-лига Ростов Генич Константин
Комментарии (13)
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эд100
1683021786
ну блин..., ну это прям напрашивалось... зачем ещё больше то обсираться? зашквар полный. всем твоим словам по факту грош цена. ни единого мнения, ни твёрдой позиции. простипома...
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R_a_i_n
1683023239
Красссаааффчик, фигли.
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ilichkadr
1683024033
Уже не мальчик, но ещё и не мужчина. Кризис среднего возраста даёт о себе знать.
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JTherry
1683024882
застыдился Генич перед "вечным пионэром" Журавелем, голову пеплом посыпать не забудь...)
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Plyash
1683028035
Генич,в твоём возрасте пора бы знать,что дипломат - это человек,вовремя умеющий закрыть свой рот. Учитесь,Костя,учитесь...
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gor77
1683028593
Удивительный это хлопец Генич.))))))))) Про таких есть старый анекдот: Приходит мужик к директору цирка: - У меня есть очень хороший номер - "Триумф на контрасте". Представьте себе: Под купол поднимаются 10 мешков с дерьмом, выходят 10 снайперов. Раздается барабанная дробь... Снайперы стреляют по веревкам, на которых висят мешки, и они падают. И тут выхожу я в белом фраке с блестками... - Ну и что же здесь интересного? - Как - что! Все в дерьме, а я - в белом фраке с блестками! - триумф на контрасте!
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Чехов на Садовой
1683036084
В этом вся ссуть этого персонажа. Нахомить, обгадить людей, хайпануть а затем , малость обделавшись , извиниться но так, на пол шишечки. Ну ты , Михалыч , даёшь. Любитель красных труселей и бомберов.
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ItalianFootball
1683097541
Что-то зачастил он извиняться.
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russkiisergei
1683098911
зашквар это извиниться за своё мнение. то есть дал в зад получается генич
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FCSpartakM
1683106612
какой же Генич тютя , конечно, голову бы полечил. Семь пятниц на недели.
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