«Мне стыдно»: Генич извинился перед Журавелем и «Ростовом», которому желал поражений

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич принес извинения за свои недавние высказывания.

После матча «Спартак» – «Ростов» дончане упрекнули Генича в симпатии к «Спартаку» и посоветовали купить очки.

Генич назвал претензии клуба «зашкваром» и пожелал клубу проиграть в оставшихся пяти матчах РПЛ.

Комментатор также поругался с коллегой Журавелем: «Тимур, иди в жопу».

«Что я сделал не так – я признаю. Наверное, слишком много эмоций и слишком много рефлексии я вложил сразу в реакцию на пост, который опубликовал «Ростов». За это мне не стыдно, а неудобно и неприятно. Ну вот такой я человек, я быстро вспыхиваю.

Может быть, я был неправ в Коммент.Live, когда сказал, что желаю «Ростову» проиграть в оставшихся пяти матчах. Нет, не желаю. Будете в тройке – порадуюсь за вас. Не будете – значит, не заслужили. Удачи в следующих матчах.

За что мне искренне стыдно – это история с Тимуром Журавелем. Вот перед ним лично я извиняюсь. Приношу искренние извинения. К коллегам так нельзя, а футбольному клубу «Ростов» удачи», – сказал Генич в видео в своем телеграм-канале.