«Тимур, иди в жопу»: Генич поругался с Журавелем из-за критики со стороны «Ростова»

История с обидой Константина Генича на «Ростов» получила продолжение.

В комментариях к посту сотрудника «Матч ТВ» один из пользователей написал: «Иди *** [на фиг], *** [идиот] *** [долбаный]».

«На сегодня все. Посыл», – отреагировал Генич, опубликовав скриншот комментария в телеграм-канале.

Эту запись репостнул Тимур Журавель, назвав переживания своего коллеги «бессмысленными».

«Тут ведь что самое интересное? Что лучший комментатор страны Константин Генич допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав. И начинаются бессмысленные переживания», – написал Журавель.

Генич ответил Журавелю в грубой форме.

«Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится.

У меня есть команда в МФЛ. Есть ребята, которым я могу доверять и с которыми могу обсуждать насущные дела. Есть расписание РПЛ. Есть расписание по еврокубкам.

Работаем дальше. И в МФЛ, и в РПЛ. Еще есть КШ [«Коммент.Шоу»].

А такие, как Тимур Журавель, которые вытаскивают мои эмоциональные сообщения, идут в ... Напишу Тимуру в личные смс.

Подло. И тоже мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель», – написал Генич, но позднее удалил все записи, касающиеся Журавеля.