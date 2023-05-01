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    • «Тимур, иди в жопу»: Генич поругался с Журавелем из-за критики со стороны «Ростова»

    «Тимур, иди в жопу»: Генич поругался с Журавелем из-за критики со стороны «Ростова»

    История с обидой Константина Генича на «Ростов» получила продолжение.

    В комментариях к посту сотрудника «Матч ТВ» один из пользователей написал: «Иди *** [на фиг], *** [идиот] *** [долбаный]».

    «На сегодня все. Посыл», – отреагировал Генич, опубликовав скриншот комментария в телеграм-канале.

    Эту запись репостнул Тимур Журавель, назвав переживания своего коллеги «бессмысленными».

    «Тут ведь что самое интересное? Что лучший комментатор страны Константин Генич допускает, что какой-то плохо воспитанный незнакомец прав. И начинаются бессмысленные переживания», – написал Журавель.

    Генич ответил Журавелю в грубой форме.

    «Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится.

    У меня есть команда в МФЛ. Есть ребята, которым я могу доверять и с которыми могу обсуждать насущные дела. Есть расписание РПЛ. Есть расписание по еврокубкам.

    Работаем дальше. И в МФЛ, и в РПЛ. Еще есть КШ [«Коммент.Шоу»].

    А такие, как Тимур Журавель, которые вытаскивают мои эмоциональные сообщения, идут в ... Напишу Тимуру в личные смс.

    Подло. И тоже мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель», – написал Генич, но позднее удалил все записи, касающиеся Журавеля.

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    Источник: Sports.ru

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    01.05.2023 07:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +871

      rac531 2 мая, 12:23

      А я был уверен, что Журавель пассив.
      А Говневич уверен, что он актив.
      Что ж, Говневичу виднее, коллеги, однако)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3612

      Axe111 1 мая, 10:06

      Игра была равна.....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55768

      MaxRnD > Axe111 1 мая, 12:38

      Зенит - Ростов ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3612

      Axe111 > MaxRnD 1 мая, 14:36

      Генич-Журавель

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      dragoff 1 мая, 08:22

      Наконец-то, хоть кто-то сказал это все Тимурке, отвратительное существо

      1
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      Рейтинг: +10

      Hobotov > dragoff 1 мая, 15:45

      Можно подумать, Г.. лучше,ха!

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