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  • Комбаров: «Есть огромное желание помочь «Спартаку» стать чемпионом»

Комбаров: «Есть огромное желание помочь «Спартаку» стать чемпионом»

3 мая 2023, 09:38
7

Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров хотел бы вернуться в «Спартак».

– Главным тренером «Спартака» себя видишь в будущем?

– Вижу, конечно.

– В каком году «Спартак» станет чемпионом России под руководством Дмитрия Комбарова?

– Таких громких заявлений делать не хочу. Могу только сказать, что есть огромное желание помочь команде выиграть титул.

  • Комбаров – воспитанник «Спартака».
  • Он играл за команду в 2010-2019 годах.
  • 36-летний Комбаров возглавляет «Звезду» с прошлого года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Вторая лига. Группа 2 Звезда Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (7)
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Дядя Серёжа
1683106843
Я бы тоже помог... да пенсия не позволяет
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zigbert
1683115116
Для начала надо проявить себя на тренерском поприще.
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serglider
1685154612
Пока видно желание Камбарова присосаться к кормушке Спартача))) в качестве одного из тренеров. Насколько я помню у кого-то из братьев был собственный футбольный клуб!? Хотелось бы узнать какие у их клуба успехи, существует ли он вообще?
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