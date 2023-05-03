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    • Комбаров: «Есть огромное желание помочь «Спартаку» стать чемпионом»

    Комбаров: «Есть огромное желание помочь «Спартаку» стать чемпионом»

    Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров хотел бы вернуться в «Спартак».

    – Главным тренером «Спартака» себя видишь в будущем?

    – Вижу, конечно.

    – В каком году «Спартак» станет чемпионом России под руководством Дмитрия Комбарова?

    – Таких громких заявлений делать не хочу. Могу только сказать, что есть огромное желание помочь команде выиграть титул.

    • Комбаров – воспитанник «Спартака».
    • Он играл за команду в 2010-2019 годах.
    • 36-летний Комбаров возглавляет «Звезду» с прошлого года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2023 09:38
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