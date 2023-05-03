Комбаров: «Есть огромное желание помочь «Спартаку» стать чемпионом»

Главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров хотел бы вернуться в «Спартак».

– Главным тренером «Спартака» себя видишь в будущем?

– Вижу, конечно.

– В каком году «Спартак» станет чемпионом России под руководством Дмитрия Комбарова?

– Таких громких заявлений делать не хочу. Могу только сказать, что есть огромное желание помочь команде выиграть титул.

Комбаров – воспитанник «Спартака».

Он играл за команду в 2010-2019 годах.

36-летний Комбаров возглавляет «Звезду» с прошлого года.

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