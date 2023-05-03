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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Урал» – ЦСКА

    «Урал» и ЦСКА сыграют в ответном финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Иванов (Россия)

    • Матчей в сезоне: 17
    • Желтые карточки: 77 (4,5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Эрик Бикфалви и Хесус Медина (в свои ворота).

    Коэффициенты:

    • Победа «Урала» – 3.84
    • Ничья – 3.51
    • Победа ЦСКА – 2.18

    Прогноз на матч: победа ЦСКА

    Где смотреть матч Урал – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 15:11
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