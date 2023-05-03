«Урал» и ЦСКА сыграют в ответном финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Уверен в победе ЦСКА? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Иванов (Россия)

Матчей в сезоне: 17

Желтые карточки: 77 (4,5 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 20

Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Эрик Бикфалви и Хесус Медина (в свои ворота).

Коэффициенты:

Победа «Урала» – 3.84

Ничья – 3.51

Победа ЦСКА – 2.18

Прогноз на матч: победа ЦСКА

Где смотреть матч Урал – ЦСКА