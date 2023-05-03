«Урал» и ЦСКА сыграют в ответном финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Урал: Илья Помазун – Егор Филипенко, Силвие Бегич, Денис Кулаков, Мингиян Бевеев – Рай Влут, Ибраима Сиссе, Эрик Бикфалви – Алексей Каштанов, Лазар Ранджелович, Даниел Мишкич.
- ЦСКА: Игорь Акинфеев – Мойзес Барбоза, Виллиан Роша, Игорь Дивеев – Иван Обляков, Фелипе Мендес, Саша Зделар, Милан Гайич – Антон Заболотный, Федор Чалов, Хорхе Карраскаль.
Судья: Сергей Иванов (Россия)
- Матчей в сезоне: 17
- Желтые карточки: 77 (4,5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 20
Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Эрик Бикфалви и Хесус Медина (в свои ворота).
Коэффициенты:
- Победа «Урала» – 3.84
- Ничья – 3.51
- Победа ЦСКА – 2.18
Прогноз на матч: победа ЦСКА
Источник: «Бомбардир»