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    Где смотреть матч «Урал» – ЦСКА: финал Кубка России

    «Урал» и ЦСКА сыграют в ответном финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Уверен в победе ЦСКА? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч

    Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Эрик Бикфалви и Хесус Медина (в свои ворота).

    • Матч состоится в среду, 3 мая.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 17:00 мск.

    ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 2,14. На ничью можно поставить за 3,30. На выигрыш хозяев дают 3,80.

    Прогноз на матч Урал – ЦСКА

    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 15:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +303

      mab1011 3 мая, 16:16

      Поняли, что написали? Если Медина забил в свои ворота , то счет был-бы 0:2 , а не 1:1

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