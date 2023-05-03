«Урал» и ЦСКА сыграют в ответном финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Эрик Бикфалви и Хесус Медина (в свои ворота).

Матч состоится в среду, 3 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 17:00 мск.

ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 2,14. На ничью можно поставить за 3,30. На выигрыш хозяев дают 3,80.

Прогноз на матч Урал – ЦСКА