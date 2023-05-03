«Урал» и ЦСКА сыграют в ответном финальном матче Кубка России Пути РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена».
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Первая игра в Москве закончилась вничью – 1:1. Забили Эрик Бикфалви и Хесус Медина (в свои ворота).
- Матч состоится в среду, 3 мая.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 17:00 мск.
ЦСКА – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу москвичей составляет 2,14. На ничью можно поставить за 3,30. На выигрыш хозяев дают 3,80.
Источник: «Бомбардир»