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    • Как дела у Оздоева в Турции: играет у Пирло, осваивает новую роль и забивает

    Как дела у Оздоева в Турции: играет у Пирло, осваивает новую роль и забивает

    Магомед Оздоев стал футболистом «Фатих Карагюмрюка» в конце июля. Он подписал контракт на два года, а до этого говорил, что приоритетом для него является выступление в Европе. Спустя почти сезон он – лидер «Фатих Карагюмрюка» и вряд ли о чем-то жалеет.

    Как Оздоев вообще перешел в «Фатих Карагюмрюка»: он понравился лично Пирло

    Вот слова агента Анзора Гаргаева – он рассказывал о связи Пирло и Оздоева:

    «Они активно разговаривали до того, как Магомед туда прилетел, потом начали вживую разговаривать. Их все устроило. Хорошие условия и команда, тренер топовый, в детали контракта я не лез.

    Вчера я был на тренировке, Магомед участвовал в ней, я увидел, как Пирло работает, в какой футбол они пытаются играть, доволен, что Магомед оказался в этой команде. Помимо того, что Пирло был великим футболистом, мне кажется, что он и тренером будет великим.

    У них [в клубе] все по-футбольному здорово, тренируются на базе национальных сборных Турции, там идеальные условия для тренировок, пять-шесть полей, восстановительный центр, делают ставку на футбольное развитие.

    Сам Пирло и руководство клуба были заинтересованы в подписании контракта с Оздоевым. В футболе как бывает – руководство уведомляет тренера и показывает потенциальных новичков, дают большой список, и вот из этих новичков Пирло присмотрелся к Оздоеву.

    Пирло сказал, что они на одной позиции играли, есть чем дополнить друг друга, обоюдный хороший союз».

    Как Оздоев выступает в Турции: забивает и осваивает новую роль

    Прямо сейчас «Фатих Карагюмрюк» идет в самой середине турнирной таблицы чемпионата Турции. До еврокубковой зоны далековато, но продвинуться вперед и побороться с «Трабзонспором» «Фатих Карагюмрюку» вполне по силам. В этой команде полно громких имен:

    И Оздоев точно выделяется в этом составе. Во-первых, он третий бомбардир после Борини (19 голов) и Дьяна (18) – в 28 матчах он забил пять мячей. Во-вторых, он пятый игрок по очкам по «гол+пас».

    О новой роли Оздоева рассказал Анзор Гаргаев: «У Оздоева и команды пошли результаты. Были видны работа и старание тренера. В команде произошли изменения в лучшую сторону после первой части, и Магомед стал играть более выдвинутого полузащитника.

    Вокруг него стала строиться игра в атакующих действиях, появилось больше возможностей. Я присутствовал на матче, и считаю, что судейство было предвзятое. Это помешало «Фатих Карагюмрюк» победить, все свистелось в одну сторону.

    Пирло стал больше доверять Оздоеву? Он с первого тура доверял Магомеду. Просто сейчас Пирло видоизменил позицию Оздоева, Магомед стал играть ближе к чужим воротам».

    Кстати, Оздоева вообще могло не оказаться в Турции – он чуть не уехал в «Лилль»

    В феврале-2022 у Оздоева было предложение от «Лилля». На него и его представителя выходил спортивный директор «Лилля». Но тогда сделка сорвалась. А Гаргаев рассказывал:

    «А чего расстраиваться? Что Магомед, что я, мы действуем по ситуации. Случилось оно так – ну и ладно. Особенно в какой-то момент стали сыпаться какие-то неприятные формулировки. После этого было легче сказать «нет». А что нам еще оставалось? Мы-то рассматривали с самого начала чисто футбольный аспект. Раз уж политика вмешалась в спорт – окей. От нас уже ничего не зависело».

    Сейчас, кстати, об уходе из «Фатих Карагюмрюка» нет никаких обсуждений. Спортивный директор клуба сказал, что боссы думают о продлении контракта с Оздоевым, хотя интерес к нему есть.

    ***

    Этот текст – часть сериала «Бомбардира», в котором мы рассказываем о российских легионерах в Европе. Вот предыдущие материалы:

    Как дела у Черышева в «Венеции»: второй бомбардир в команде, работает с бывшим тренером «Спартака» и кайфует от города

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 00:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      ilinahah 15 часов назад

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      Рейтинг: +647

      Теркчанин 2 мая, 22:30

      Молодец Магомед,надо рвать лигу.

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