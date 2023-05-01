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    • Романцев: «Зенит» настроен отметить чемпионство со «Спартаком»? «Наполи» тоже был настроен»

    Романцев: «Зенит» настроен отметить чемпионство со «Спартаком»? «Наполи» тоже был настроен»

    Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

    «По «Спартаку» говорить не хочу, уже одного отправил. Верю ли я в «Спартак», что в Питере смогут навязать борьбу? Почему нет?

    «Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже. Чемпионство ушло за шесть минут. И «Динамо» было настроено отпраздновать столетие, но проиграло «Факелу».

    Думаю и надеюсь, что интерес ещe будет подогреваться. Конечно, как любой болельщик «Спартака», надеюсь на победу – вопрос банальный.

    При победе «Спартака» с «Зенитом» интрига ещe несколько туров продержится. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас булочкой был», – сказал Романцев.

    • «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье, 7 мая.
    • Начало матча – в 18:00 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.05.2023 17:25
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 1 мая, 21:25

      Меня просто удивляет, как помойка питерская вознесла себя, надо им историю помойки посмотреть, газом надули и думают, что команда, а помойка не может быть командой так как искуственным путем получилась, ну а ей кажется что она что то, а на деле ПОМОЙКА

      1
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      Рейтинг: +5036

      neveldomha > Suvorov51 2 мая, 10:07

      Вот и посмотрим 7-го, кто помойка, а кто народный свинарник.

      0
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      Рейтинг: +5036

      neveldomha 1 мая, 20:55

      Два года назад Локо также гудел о том, что остановит Зенит, а потом был разгром и отличный праздник. И вообще срамтак давно уже не хороший стейк, а обычная хрюлячья отбивная. Буду в живую смотреть на кулинарное шоу в исполнении Зенита.

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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 1 мая, 20:46

      Он еще не заметил, что его время ушло?
      Такое ощущение, что он ходит с расклодным стаканчиком.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +33719

      oyabun 1 мая, 19:15

      Многое зависит от тренера. Если Абаскаль и дальше будет так же чудить с составом и слишком поздними заменами, то чудес можно не ждать.

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      Рейтинг: +7972

      BarStep 1 мая, 18:10

      Подскажите дедушке,
      что они профукали свой шанс участвовать в чемпионском матче Зенита!

      Нужно было для этого Ростов выносить,
      а не радоваться ничейке на 90+10!))

      1
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      Рейтинг: +464

      andr2112 1 мая, 18:10

      Смею заметить уважаемому г-ну Романцеву, что "Наполи"играл с гораздо более сильным соперником нежели тот, с которым предстоит сыграть "Зениту")

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      Рейтинг: +2143

      jek718875 1 мая, 17:51

      Если Спартак выиграет, Абаскаля снимут,мы это уже проходили

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      Рейтинг: +366

      cska1948 1 мая, 17:41

      Не надо сравнивать Наполи с Зенитом хотя бы потому, что у Наполи нет своего Дюкова.

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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > cska1948 1 мая, 19:04

      Ага, а у Спартака своего Федуна.

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