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  • Романцев: «Зенит» настроен отметить чемпионство со «Спартаком»? «Наполи» тоже был настроен»

Романцев: «Зенит» настроен отметить чемпионство со «Спартаком»? «Наполи» тоже был настроен»

1 мая 2023, 17:25
7

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«По «Спартаку» говорить не хочу, уже одного отправил. Верю ли я в «Спартак», что в Питере смогут навязать борьбу? Почему нет?

«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже. Чемпионство ушло за шесть минут. И «Динамо» было настроено отпраздновать столетие, но проиграло «Факелу».

Думаю и надеюсь, что интерес ещe будет подогреваться. Конечно, как любой болельщик «Спартака», надеюсь на победу – вопрос банальный.

При победе «Спартака» с «Зенитом» интрига ещe несколько туров продержится. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас булочкой был», – сказал Романцев.

  • «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье, 7 мая.
  • Начало матча – в 18:00 мск.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Романцев Олег
Комментарии (7)
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cska1948
1682952110
Не надо сравнивать Наполи с Зенитом хотя бы потому, что у Наполи нет своего Дюкова.
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jek718875
1682952688
Если Спартак выиграет, Абаскаля снимут,мы это уже проходили
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andr2112
1682953820
Смею заметить уважаемому г-ну Романцеву, что "Наполи"играл с гораздо более сильным соперником нежели тот, с которым предстоит сыграть "Зениту")
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BarStep
1682953859
Подскажите дедушке, что они профукали свой шанс участвовать в чемпионском матче Зенита! Нужно было для этого Ростов выносить, а не радоваться ничейке на 90+10!))
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oyabun
1682957735
Многое зависит от тренера. Если Абаскаль и дальше будет так же чудить с составом и слишком поздними заменами, то чудес можно не ждать.
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neveldomha
1682963742
Два года назад Локо также гудел о том, что остановит Зенит, а потом был разгром и отличный праздник. И вообще срамтак давно уже не хороший стейк, а обычная хрюлячья отбивная. Буду в живую смотреть на кулинарное шоу в исполнении Зенита.
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