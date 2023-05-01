Романцев: «Зенит» настроен отметить чемпионство со «Спартаком»? «Наполи» тоже был настроен»

Бывший тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
«По «Спартаку» говорить не хочу, уже одного отправил. Верю ли я в «Спартак», что в Питере смогут навязать борьбу? Почему нет?
«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже. Чемпионство ушло за шесть минут. И «Динамо» было настроено отпраздновать столетие, но проиграло «Факелу».
Думаю и надеюсь, что интерес ещe будет подогреваться. Конечно, как любой болельщик «Спартака», надеюсь на победу – вопрос банальный.
При победе «Спартака» с «Зенитом» интрига ещe несколько туров продержится. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас булочкой был», – сказал Романцев.
- «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье, 7 мая.
- Начало матча – в 18:00 мск.
Источник: «Чемпионат»