«Факел» уволил тренера Пятибратова после гостевой победы над «Динамо»

«Факел» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Пятибратова.

«От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых «Факел» добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!» – сказал Пятибратов.