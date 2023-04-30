«Факел» уволил тренера Пятибратова после гостевой победы над «Динамо»

«Факел» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Пятибратова.
«От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых «Факел» добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!» – сказал Пятибратов.
- Его должен сменить Вадим Евсеев.
- «Факел» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- В последней игре Пятибратова «Факел» в Москве победил «Динамо» (2:0).
Источник: телеграм-канал «Факела»