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  • «Факел» уволил тренера Пятибратова после гостевой победы над «Динамо»

«Факел» уволил тренера Пятибратова после гостевой победы над «Динамо»

30 апреля 2023, 16:31
20

«Факел» объявил об отставке главного тренера Дмитрия Пятибратова.

«От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистам и тренерам, с которыми довелось поработать, персоналу. И, конечно, болельщикам, при горячей поддержке которых «Факел» добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!» – сказал Пятибратов.

  • Его должен сменить Вадим Евсеев.
  • «Факел» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
  • В последней игре Пятибратова «Факел» в Москве победил «Динамо» (2:0).

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Динамо Пятибратов Дмитрий
Комментарии (20)
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НикКин
1682861630
Уволили по тому что победил а вот проиграл бы еще бы работал в клубе ))))
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derrik2000
1682862051
Чудны дела твои, Господи...
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Taps
1682862672
Причины ? Победа ? Месть Степашина ?
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jek718875
1682864210
Пятибратов не учёл, что было столетие Динамо, это его сгубило
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моэм
1682865134
Пятибратов , руководителей Динамо у которых родственники и связи в МВД.Госдуме , Правительстве и в УД , выставил полными идиотами , причём в глазах всей России ....и народного героя Воронежа не смог защитить даже губернатор , и народ тоже не может ....потому что и не народ он вовсе , а так , народец....уж больно труслив .
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эд100
1682865148
и после этого кто то ещё верит в честный чемпионат?!...
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jek718875
1682865169
Малёха перепутали, должны были уволить Йокановича
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CSKA57
1682867071
А нефиг было побеждать? Так что ли?
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Сержтир
1682867880
Тренер Факела перепутал установку на матч.с таким счётом надо было проиграть, следующий тренер будет чётко действовать в порядке установки.
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Беспонтий
1682870831
когда на юбилее ты неправильно поздравил юбиляра
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