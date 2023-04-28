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    Экс-игрок сборной России сравнил Fan ID с тюрьмой

    Андрей Канчельскис считает приемлемым решением только полную отмену Fan ID.

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России назвал введение системы идентификации болельщиков «тюрьмой» и «издевательством».

    – Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

    – Я сейчас нахожусь в Словакии, здесь нет ничего такого. Кто вообще придумал эту карту болельщика, какой человек? Он понимает, что он сделал?

    Болельщик должен приходить на стадион и получать удовольствие, а не заниматься бюрократией. Эта система – тюрьма какая-то. Fan ID – издевательство над футболом и болельщиками.

    Почему эти люди влезают в футбол? Не в шахматы, не в лeгкую атлетику? Фанаты правильно делают, что бойкотируют игры.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4564

      fakeid 29 минут назад

      "Почему эти люди влезают в футбол?"

      потому что власти не нравится то, что доносится с трибун в адрес этой самой власти. а так можно будет банить неугодных в 1 клик. а заодно собрать базу данных на фанатов, включая домашние адреса. щас только у клубов есть некие базы, и я не уверен, что они переписывают адреса у тех, кто оформляет абонементы. а так власть будет знать, кто где чего.

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