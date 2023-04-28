Экс-игрок сборной России сравнил Fan ID с тюрьмой

Андрей Канчельскис считает приемлемым решением только полную отмену Fan ID.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России назвал введение системы идентификации болельщиков «тюрьмой» и «издевательством».

– Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

– Я сейчас нахожусь в Словакии, здесь нет ничего такого. Кто вообще придумал эту карту болельщика, какой человек? Он понимает, что он сделал?

Болельщик должен приходить на стадион и получать удовольствие, а не заниматься бюрократией. Эта система – тюрьма какая-то. Fan ID – издевательство над футболом и болельщиками.

Почему эти люди влезают в футбол? Не в шахматы, не в лeгкую атлетику? Фанаты правильно делают, что бойкотируют игры.