Экс-игрок сборной России сравнил Fan ID с тюрьмой

Андрей Канчельскис считает приемлемым решением только полную отмену Fan ID.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России назвал введение системы идентификации болельщиков «тюрьмой» и «издевательством».
– Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?
– Я сейчас нахожусь в Словакии, здесь нет ничего такого. Кто вообще придумал эту карту болельщика, какой человек? Он понимает, что он сделал?
Болельщик должен приходить на стадион и получать удовольствие, а не заниматься бюрократией. Эта система – тюрьма какая-то. Fan ID – издевательство над футболом и болельщиками.
Почему эти люди влезают в футбол? Не в шахматы, не в лeгкую атлетику? Фанаты правильно делают, что бойкотируют игры.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.