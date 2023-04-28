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Экс-игрок сборной России сравнил Fan ID с тюрьмой

28 апреля 2023, 13:53
2

Андрей Канчельскис считает приемлемым решением только полную отмену Fan ID.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России назвал введение системы идентификации болельщиков «тюрьмой» и «издевательством».

– Теперь Fan ID предлагается оставить только на матчах повышенной категории опасности. Главным образом речь идет о международных турнирах. Как вы к этому относитесь?

– Я сейчас нахожусь в Словакии, здесь нет ничего такого. Кто вообще придумал эту карту болельщика, какой человек? Он понимает, что он сделал?

Болельщик должен приходить на стадион и получать удовольствие, а не заниматься бюрократией. Эта система – тюрьма какая-то. Fan ID – издевательство над футболом и болельщиками.

Почему эти люди влезают в футбол? Не в шахматы, не в лeгкую атлетику? Фанаты правильно делают, что бойкотируют игры.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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АлексМак
1682683249
В этот раз прав
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sochi-2013
1682684587
Канчила, как только ты взял в руки смартфон и зарегистрировался(где угодно)- вся твоя подноготная стала достоянием соответственных структур. И не только в России. Нашел повод пропиариться среди дебилов?
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